收據變獎券! 法拉盛購物免費抽獎開鑼

法拉盛購物免費抽獎開鑼!

為振興區域經濟並回饋廣大消費者，由法拉盛 商改區（Flushing BID）主辦，Hard Rock Metropolitan Park贊助的「法拉盛購物免費抽獎」活動已於3/15/2026開始，為期一個月，至4/16/2026結束，總獎金達到 $5,000.00。活動期間，消費者只需在法拉盛兩個郵區11354與11355購物，即有機會成為20名幸運兒之一，每位獲獎者將獲得 $250 現金獎勵。

法拉盛（郵區11354與11355）以其極高密度的精品店、專業超市及各類零售店聞名，是小商家的核心聚集地。Flushing BID 執行主任余鈿崧表示：「小商家是法拉盛社區的靈魂。在當前的經濟環境下，我們希望透過這個充滿趣味且門檻不高的抽獎活動，激發消費活力，讓每一張購物收據都變成支持社區發展的力量。」法拉盛擁有全紐約市 最集中的小商家網絡，是紐約最具活力的經濟引擎之一。

參加辦法與規則如下：

簡易操作： 在零售店購物滿$10，拍下印有商店名字、地址及電話的打印收據，以簡訊傳送至 347-603-3633。整個過程僅需10秒!

指定範圍： 商店必須位於11354或11355郵區內。

支持對象： 接受禮品店、服裝店、超市等各類零售收據。請注意，餐飲類（食物與飲料）收據不在此活動範圍內。

參加限制： 參加者須年滿 18 歲。每人參加次數不限，消費次數越多，中獎機會越高。

20 名獲獎者將由 Flushing BID 以隨機方式抽出，並於 2026 年 4 月 23 日前透過電話個別通知。得獎名單將同步公佈於 Flushing BID 官方網站 www.welcometoflushing.com 以及官方 Instagram 帳號。主辦單位強調，所有獲獎者必須親自前去領獎。

Flushing BID 是一個非營利組織，致力於提升法拉盛商業區的環境品質、推廣在地商業並促進社區發展。透過街道清潔、節慶活動及商業推廣計畫，Flushing BID 持續為法拉盛的商家、居民及遊客，創造更美好的社區環境。更多活動細節與 QR Code 資訊，請瀏覽官方網站： www.welcometoflushing.com。