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壽星花園療養院 專為華人社區提供短期護理住宿

紐約訊
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布碌崙壽星花園療養院（Longevity Garden）為華人提供短期康復治療住宿護理服務。該院採用亞洲庭院設計風格，每天供應中國風味餐飲，並安排麻將、太極、卡拉OK、賓果遊戲與中文電視等豐富有趣娛樂項目。此外，該院由華人醫護人員全程管理及提供24小時華語翻譯，以熱忱的工作態度全心服務每一位客戶。

壽星花園療養院集團(The Allure Group)旗下六家療養院為社區提供共1,436個床位，其心臟復建護理與短期物理康復治療在醫療界備受讚譽，而短期康復療程更是為患者量身定制康復計劃，適合骨折與中風後康復。各項療程主要包括腿部物理治療、手部職業治療、語言治療、視力平行訓練。治療師會針對患者不同需要，量身定造康復療程，並配合先進的物理治療器材，確保患者在百天內安全出院。

該集團旗下有三家特別以服務華人社區為重點的療養院，分別是靠近華埠的威廉斯堡貝德福中心(Bedford Center for Nursing and Rehabilitation/三樓華人部)、交通方便，有過百院友的大衛王中心(King David Center for Nursing & Rehabilitation/華人部)以及視野開闊、鬧中取靜的哈密頓花園(Hamilton Park Nursing and Rehabilitation/五樓華人部)。三家療養院普遍採用中式庭院風格裝潢、備有24小時華語翻譯，每天午晚兩餐供應中式美味餐飲，並按華人生活習性推出文娛活動，亦常備華文報章與中文電視等。凡持紅藍卡之低收入病人，透過醫院轉介，都有資格申請入住。

為了進一少給華裔病人提供更完善優質的護理服務，該療養院現正大量徵聘中英雙語和熟悉中華文化的工作人員，包括護士、護士助理、廚師、文娛康樂活動人員、入院部職員等部門員工。應徵者、參觀者及詳情請聯絡布碌崙壽星花園療養院任小姐，電話: 347-585-5928，電郵： [email protected]

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布碌崙 紅藍卡 療養院

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