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金駿迎春 華洋同樂 費城安良工商會馬年春節聯歡宴會

費城訊／圖文：彭林
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安良四科職員及評議員向嘉賓敬酒。前排左3、5為會長麥健永，會長徐福群，左2為美國安良工商會元老彭偉權。
安良四科職員及評議員向嘉賓敬酒。前排左3、5為會長麥健永，會長徐福群，左2為美國安良工商會元老彭偉權。

金龍辭舊歲，銀駿報春來。3月7日晚，費城金鼎海鮮酒家彩燈高懸，大紅燈籠高掛，處處洋溢著喜慶祥和的節日氣氛。費城安良工商會（下簡稱安良）在此隆重舉行馬年春節聯歡宴會，中國駐紐約總領館領事周凱良、章銳，美國安良工商會總理陳啟靈、紐約安良總會會長陳逸民帶領的祝賀團，來自大西洋城、費城政界、商界、僑界及各界友好人士300多人歡聚一堂，同賀中華民族傳統新春佳節。

宴會在奏響中美兩國國歌聲中拉開帷幕。會長麥健永致歡迎辭，他首先代表安良全體同仁，向各界嘉賓和廣大僑胞致以最誠摯的新春祝福。他回顧了過去一年安良會務工作取得的進展，如購買了費城東北區的地王廣場作為安良的會所，感謝各界長期以來的支持。他表示，安良將一如既往地秉持創會宗旨，團結服務僑胞，支持華埠建設，弘揚中華文化，促進美中經貿文化交流與合作，共同開創更加美好的未來。

領事周凱良帶來了總領事館的祝賀，他表示，安良132年的歷史，寫下美國華裔奮鬥的光輝篇章。春節是中華民族最重要的傳統節日，承載著中華兒女對團圓、和諧與美好未來的共同期盼。他希望包括安良在內的廣大僑團，繼續發揚團結互助、心系桑梓的優良傳統，積極融入當地社會，講好中國故事，為促進中美兩國人民的相互瞭解和友誼、深化各領域務實合作貢獻新的力量。

紐約安良總會會長陳逸民、協勝公會主席張德瑞、中華公所董事長張善星、費城洪門致公堂專員許錦坤、大費城僑學界秘書長吳日強紛紛登臺，高度贊揚費城安良長期以來在服務僑社、維護僑胞權益、促進社區繁榮等方面所作的積極貢獻。安良始終堅持「忠心義氣、互助互利」的宗旨，不僅為會員的商務發展保駕護航，更在異國他鄉竪起了一面中華傳統文化的旗幟。

會長徐福群致答謝辭，他表示春節是團圓的節日，也是希望的節日。今夜，看到如此多的僑界精英、商界翹楚歡聚一堂，這是對安良最大的支持。這種「抱團取暖、共謀發展」的精神，也是我們華人在海外紮根立足、枝繁葉茂的根本。新的一年是充滿希望的一年。安良會繼續秉持創會初心，發揮橋梁作用，為促進社區的繁榮和諧，推動中美民間友好交流，繼續努力。

娛樂節目中，熱烈的歌舞表演將晚會氣氛一次次推向高潮，歡聲笑語此起彼伏，整場晚會始終洋溢著喜慶、祥和的節日氣氛。賓主頻頻舉杯，互致新春祝福，共同祈願馬年風調雨順，國泰民安，中美關係健康穩定發展，人民友誼地久天長。

此次春節聯歡晚會不僅為費城僑胞獻上了一場精彩紛呈的文化盛宴，也再次彰顯了中華傳統文化的獨特魅力與強大凝聚力，成為費城多元文化和諧共融的又一美好縮影。

參加聯歡宴會的各界貴賓及費城僑團僑領合影。
參加聯歡宴會的各界貴賓及費城僑團僑領合影。

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