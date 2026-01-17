我的頻道

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

名老中醫鄭聖星專科調理男性功能問題 一對一辨證施治重拾身心健康

紐約訊
「漢藏草藥堂」鄭聖星醫師對於男性功能問題有著獨到的見解和多年的臨床經驗，可助您重拾自信與活力。
「漢藏草藥堂」鄭聖星醫師對於男性功能問題有著獨到的見解和多年的臨床經驗，可助您重拾自信與活力。

位於法拉盛市中心的「漢藏草藥堂」，以特製中藥與個體化療法，專門調理男性功能障礙，幫助患者獲得顯著改善。診所採取一對一診療模式，確保每位元患者享有獨立且私密的看診空間，令治療過程更為專注、安心。

男性功能障礙雖不直接危及生命，卻常對心理狀態、家庭生活及事業造成深遠影響。若長期依賴西藥，雖可暫時擴張血管，卻可能過度耗損腎陽，導致身體日漸虛弱、精神疲乏，甚至產生憂鬱與無力感。若您正為此困擾，且在其它地方治療效果不佳，歡迎來到「漢藏草藥堂」。本診所由畢業於廣州中醫藥大學、持有紐約針灸執照的名老中醫鄭聖星醫師主理，鄭醫師專精於男性功能調理，將結合漢藏醫學精髓，為您提供身心兼顧的療癒體驗。

功能障礙成因複雜，可見於不同年齡階段。三四十歲患者多與生活壓力、情緒失調有關；七八十歲長者則常因腎陽不足、命門火衰所致。《素問》有雲：「入房太甚，宗筋弛縱，發為筋痿」。鄭醫師治療不盲目壯陽，而是首重辨明病因。例如肝腎陰虛者，須滋陰降火、安神除煩；命門火衰之陽虛者，則宜溫補腎陽、引火歸原；亦有陰陽兩虛、上熱下寒等複雜證型。鄭醫師將依據個人體質與病因，真正做到對證下藥。

積累數十年臨床經驗，融合師傳心法與祖傳古方，運用漢藏中藥、古法針灸及特製艾灸進行綜合調理。「漢藏草藥堂」採用之濃縮科學中藥，均通過中國、澳洲及美國檢驗認證，品質安全，服用方便，起效迅速。

鄭聖星醫師診所位於法拉盛大停車場交通便利，地址：136-40 39th Avenue, Suite 508, Flushing, NY 11354，電話：(929) 329-0191，時間：週一、二、四、五、六 10:00 AM – 5:00 PM。週三僅限預約，週日休診。歡迎預約諮詢，或流覽網站：www.zhengacupuncture.com

紐約市府控Uber、DoorDash操縱介面抑制小費 業者反擊

456畫廊新展「豔麗與哀情」 3華人女藝術家詮釋「靈、仙、鬼」
