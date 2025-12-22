頂尖人身傷害律師史帝文律師滑/絆/跌倒受傷專業法律代表

史帝文律師事務屬北美頂尖，結合法律專業與強悍辯護，提供免費諮詢，勝訴收費，為受害者及家屬爭取最佳結果。

日前紐迎來第一波的大雪，意外滑倒及跌倒成為許多人受傷的原因之一。誠信服務紐約各區民眾近50年，紐約頂尖人身傷害律師「史帝文律師樓 STEVEN LOUROS, Attorney at Law」，特別提醒僑胞，冬天外出及工作都要時時小心，保護自身的安全為第一，如果真是遇到意外的滑/絆/跌倒，亦要迅速就醫並了解自身的權益，才能對自己健康恢復有最迅速有效的幫助。

持有紐約及新澤西 洲執照，2015-2025年被評選為北美頂尖律師，策略周詳，精辦意外致死、醫療事故、絆倒摔傷、冰上滑倒、燒傷燙傷、疏忽事故、電梯意外、工地事故等訴訟，成功為華人爭取高額賠償，專業及仔細分析每單個案，深受肯定。該律師樓為成功為受傷受害者贏得超過5億美元的判決和和解金。史帝文律師樓服務大紐約(紐約和新澤西)的僑胞數十載，一到冬天，就會接到許多委託，受理因滑倒、絆倒及跌倒事故而受傷的案件。該法律團隊擁有豐富經驗，致力於為每位元客戶提供個性化服務，並以專業的法律知識和堅定的維權精神處理每個案件。我們瞭解您在事故後的挑戰，無論是醫療費 用、失去的工資，還是生活品質的影響，我們都會全力爭取應得的賠償。

擅長複雜案件處理的史帝文該律師樓，在接案之後，會提供全面支持與專業指導。如滑倒和跌倒事故後的法律過程可能複雜且令人困惑。該律師團隊擁有豐富的經驗，擅長紐約和新州法律此類案件的各項細節，將幫助傷者清楚瞭解自身的權利、以謹慎和細緻的方式，確保所有證據得到充分收集，讓案件獲得最強有力的支持。該律師團隊會徹底調查事故發生的原因，包括物業管理的疏忽、缺乏適當維護或環境中的隱藏危險等，確保責任方被追究應有的責任，專注於賠償的最大化。無論是醫療費用、失去的工資，還是因事故造成的痛苦和精神損害。我們會為您提供專業的談判策略，與保險公司進行溝通，以保障您的權益，並為您爭取最佳的賠償結果。

滑倒和跌倒事故的原因多種多樣，常見的原因包括：

濕滑的地板：如地板未經適當標示或清理。

結冰的人行道：冬季常見的危險，尤其是在無妥善處理的情況下。

不平整的地面：如地毯邊緣翹起、破損的地磚或缺乏維護的樓梯。

隱藏的障礙物：如未標示的電纜、物品或未經適當放置的設備。

我們的律師會仔細檢查事故現場的情況，以確定所有潛在的責任方，確保您能獲得應有的賠償。

史帝文Steven Louros律師事務所擁有專業的法律團隊，精通多國語言，包括英語、國語、廣東話、台語、台山話及韓語和西班牙語等。近50年的豐富的訴訟經驗，成功案例包括大量為受害者爭取重大賠償超過5億的記錄，在為受害者制定個性化的法律策略，並將每個案件視為獨特的挑戰，以確保客戶獲得最佳的法律支援。如果自身或家人因滑倒或跌倒事故而受傷，該律師樓提供免費的無義務初步免費諮詢，以幫助客戶瞭解案件的可行性並解答疑問，不成功不收費。

史帝文律師總部地址：曼哈頓百老匯1261 BROADWAY， 507室，NYC預約電話：212-481-5275；布碌崙及法拉盛和長島 亦皆設有辦事處，預約電話：718-423-0448。