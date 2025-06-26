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新世界超市J Mart 小頸店雙周年暨國慶 雙節享優惠 充值高達10% 6/27-7/3請把握

紐約訊
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新世界超市 J Mart-小頸店雙周年慶提供最充值有驚喜，切勿錯過。
新世界超市 J Mart-小頸店雙周年慶提供最充值有驚喜，切勿錯過。

新世界超市集團旗下「新世界超市J Mart-小頸店」將於明日(6/27)邁入雙周年。適逢小頸店雙周年及舉國歡騰的國慶佳節，新世界超市J Mart-小頸店特別舉行雙節酬賓 (6/27-7/3)。凡購充值卡享10%回饋大贈送(僅限小頸店;10%回饋需$500或以上，不足$500回饋5%)。充值$1000或以上再加送好禮。多充多送，驚喜多多，歡迎僑胞把握機會。

走進新世界超市J Mart-小頸店，店內營造愉悅舒適的購物空間，優化空間的佈局，動線設計流暢美觀大氣，優質多元化的商品應有盡有，經營者的處處用心，讓賣場裡的每位消費者皆可享受最高品質的購物體驗。新世界超市採薄利多銷政策，由廠商、農場直接供應肉類、海鮮，和新鮮蔬菜等，完善物流管理系統和現代科技應用下，不論是包裝技術、冷鏈技術或信息科技等，皆為目前華人超市最高配備;在商品管控上，提高營運效率、降低溫差的變化、完善密閉的保鮮包裝、縮短搬運貨配送的時間等冷鏈物流管理，保證商品質量，減少商品損耗。讓每件商品都是最質優的抵達消費者手上。

新世界超市J Mart-小頸店為全新現代化的大型超市，擁有可容納200車位大型免費停車場，10萬平方英尺佔地，交通位置便捷，充分滿足南來北往的各地僑胞停車購物需求。店內包羅萬有的商品，令人目不暇給。曾有人說：「在小頸店，只有令人想不到的，沒有你找不到的」。不論是地道亞洲特色的生鮮蔬果、潮流或網紅推介零食或是道地的韓式料理、泡菜小菜、零食點心等，多元化美食可滿足來自中日韓的各地朋友。

新世界超市J Mart-小頸店開業自今獲得僑眾一致好評，不僅促進當地經濟發展，便利在地民眾生活，更是小頸社區發展一大助力。負責人表示: 新世界超市集團不忘初心，砥礪前行，堅守「誠信為本、品質為先、服務至上」的經營理念。新世界超市J Mart-小頸店致力提供價廉物美生鮮商品，讓家家桌上增添生活氣。

提供僑胞最齊全的生鮮和多元化商品選擇，新世界超市J Mart-小頸店每周五刊登世界日報特價商品廣告，時時提供更多驚喜和優惠，讓僑胞盡享購物樂趣。也歡迎餐館、商家、社團批發，歡迎蒞臨選購。小頸新世界超市營業時間(天天營業)：8:00AM-9:00 PM；地址：249-26 Northern Blvd., Little Neck, NY 11362電話：718–229–2299

華人超市 世界日報

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