填問卷抽舞劇門票 共賞跨越千年愛情傳奇

7月26、27日＜白蛇＞線上演出門票抽獎活動，即日參加有機會中獎。 中演公司／提供

今年7月26日至27日，中國對外文化集團有限公司組派上海大劇院舞劇<白蛇>赴美演出，將在紐約林肯中心大衛·寇克劇院為觀眾呈現精彩絕倫的表演，共安排3場演出。如果您不想錯過這場跨越千年的愛情傳奇，除了購票觀演外，還可以通過填寫問卷參與贏取門票的機會。

世界日報 將作為本次演出的媒體合作夥伴，通過其多媒體平臺為舞劇<白蛇>提供全方位的宣傳服務。為了讓更多美國觀眾瞭解和欣賞這部融合中國傳統文化與現代藝術元素的舞劇，世界日報將特別規劃讀者贈票活動。只要您填寫正確的聯繫電子郵箱及手機號碼，即可參加抽獎。抽獎的演出票為7月26日下午1點30分、7月26日下午7點30分以及7月27日下午1點30分的場次，預計共抽出15名中獎者，每人將獲得兩張票券。如已確認當天無法出席的讀者，敬請將抽獎機會留給其他參與者，以免抽中後無法出席。

<白蛇>Lady White Snake以中國傳統民間故事<白蛇傳>為藍本，通過現代舞 劇的形式重新演繹了這段跨越千年的愛情故事。在今年全新升級的<白蛇>2.0版本中，作品融入了更多現代舞元素，深入刻畫了白蛇內心世界的荒誕與“變形”。

舞劇<白蛇>由藝術總監譚元元領銜。來自世界各大舞團的頂尖舞者們將芭蕾與中國古典舞相融合，為觀眾帶來高超技巧與充沛情感相融的衝擊；上海歌劇院舞劇團的演員們將以精湛的表演構建出象徵「傳統與現代」「束縛與自由」的群舞陣型，以此作為主角內心世界的具象化呈現，為整部舞劇鋪陳出極具東方美學意境的畫面。

<白蛇>在7月26日至27日於紐約林肯中心大衛-寇克劇院(Lincoln Center, David H. Koch Theater)演出共三場，購票請搜：bit.ly/LadyWhiteSnake1

贈票活動期間從即日起至7月15日止，7月16日世界日報將於世界新聞網 的「活動」頁面，公告中獎名單，並當天聯繫中獎者。因票券為有價值演出門票，世界日報活動組需提前聯繫林肯中心保留票券，經未取得聯繫中獎者，將於7月17日下午5點取消中獎資格，敬請各位讀者務必填寫可以聯繫的「電子郵箱」。抽獎網址：bit.ly/LadyWhiteSnake715