布碌崙社團領袖力挺 市議員候選人葉凌霞

造勢活動中，梁仲禮、江國驊等華社領袖出席。

布碌崙區多位知名華人 社團領袖於本月13日在八大道端芬同鄉會會址聯合舉辦造勢大會，全力支持正在競選紐約市 議會第38選區的華裔候選人葉凌霞（LING YE）。會場當日吸引近百名來賓皆來自日落公園、戴克高地、賓臣墟等社區熱烈參與盡情展現出華人的凝聚力與政治熱情。

紐約市第38選區涵蓋多個亞裔 傳統社區，亞裔人口佔比已達三分之一，亞裔社區真正需要一位能敢於爭取敢於發言真正代表社區的民選官員。

活動現場，僑領們踴躍發言，表達對葉凌霞的信任與支持。僑團領袖會長梅增新表示：「葉凌霞支持警察、支持教育、支持興建老人屋與可負擔住房，堅決反對在社區興建遊民所，以上這幾點正是華人社區最需要解決和急切要正視的社區問題，所以沒有理由不支持她。

葉凌霞多年來從基層做起，了解民眾真正的需求，也熟悉政府的資源運作。當議員助理時就幫助過很多弱勢群體，如今屆能當選市議員，必定會幫助更多有需要的人。

自宣布參選以來，葉凌霞獲得廣泛好評，不僅獲得亞裔社區支持，也贏得其他族裔選民認同。強調紐約市一年預算超過千億美元，但治安惡化、住房崩潰、學校資源不足。問題不是沒錢，而是錢花錯了地方。」

38選區過去也曾經有華人參選，但始終與勝選擦身而過。以往的候選人多半只在華人社區內部宣傳，未能跨出族群，爭取其他族裔選票，因此無法成功。但現在葉凌霞成功地建立了一個跨族裔的聯盟。擁有西語裔義工支持，在日落公園第五大道上，許多西語裔商店都張貼了她的競選海報。她參加辯論時，甚至有不少白人支持者從遠處趕來為她加油。支持者更發言相信她一定能夠勝出。

葉凌霞出身移民家庭，在布碌崙區長大。當年製衣業因全球化崩潰衣廠倒敝，母親失業後靠路邊擺攤養家。她在艱困環境下努力不懈，最終考入著名的庫柏工程學院（Cooper Union），並憑優異成績獲全額獎學金。畢業後，她放棄高薪工作，選擇投身公共服務十餘年，曾在市議會及國會議員辦公室任職，為無數與她有相同背景的移民家庭爭取資源，成為重要橋樑。

葉凌霞的參選，為長期被忽視的亞裔選民帶來新希望。僑界普遍看好她的當選機會，呼籲選民踴躍參與，透過選票改變現狀，為社區成功爭取一位真正能夠代表民意、實幹為民的市議員。

若有社區民眾不熟悉投票流程，可聯絡(929)587-7626投票義工電話民眾可獲得協助。