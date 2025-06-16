每月一團 佳欣旅遊推出豪華遊輪團 10月歐亞非11月西歐12月中東1月澳紐

三五好友相約一同搭乘有著「海上璇宮」之稱的遊輪，徜徉於三大洋與七大洲之間，盡享快意人生!

年底旅遊淡季價格較廉，佳欣旅遊達人傅鶴鳴特為休閒人士推出四個各具特色環遊世界舒適方便、價廉、全面服務省心省力的豪華遊輪團。包遊輪、機票、酒店、岸上景點遊覽、專屬巴士華人 領隊及華人當地導遊，放心的享受，盡興的玩。

(1) 10/17-10/29的13天橫跨歐亞非三洲團，非洲的埃及、亞洲的土耳其、賽普勒斯及歐洲的希臘。在埃及的開羅會看到六千年的金字塔和獅身人面像，在塔前沙漠騎駱駝照相，到今年剛開幕的世界最大博物館觀賞金字塔內遺物寶藏、木乃伊及大型法老雕像。希臘雅典是西方文明的起始地，會到雅典山上衛城的雅典娜神廟和山下的國家博物館。愛琴海上最美麗的聖多瑞裡島，依山而建的藍色圓頂白屋和蔚藍海岸是世界上最美麗的風景照片。還會去以五座風車聞名的美麗購物米克諾斯島。土耳其會到聖經上的古蹟名城以弗所和首都伊斯坦堡，人口千萬，鄂圖曼帝國時是世界最大都市。會去參觀著名的藍色清真寺和搭乘遊覽船遊覽橫貫歐亞大陸的博斯普魯士海峽。

(2) 11/6-11/15的10天西歐五國英、法、德、荷、比遊輪團。11月開始歐洲各地的聖誕村市集和百貨公司，街道的節慶燈飾都已開始，故選擇此時前往歐洲，更能感覺古典傳統的歐洲氛圍，在倫敦加住一晚酒店，在倫敦塔城堡旁的百年著名塔橋酒店，讓我們有充足的時間遊覽城區及前往郊外的英皇住地溫莎小鎮的溫莎古堡。也會去巴黎觀賞羅浮宮博物館、香榭里大道、巴黎鐵塔及漢堡、阿姆斯特丹及布魯賽爾。

(3) 12/5-12/14的10天中東三國五港杜拜、阿布達比、卡達、巴林團。杜拜是重點，每幾年就煥然一新發展神速。這團是美食團，每天下船都安排了奢華的餐食，杜拜七星帆船飯店阿拉伯豪華午餐、阿布達比八星皇宮飯店精緻午餐、杜拜亞特蘭提斯六星飯店米其林星級午餐、杜拜哈里法塔燈光秀全魚餐。

(4) 2026年1/13-1/29的17天澳洲 、紐西蘭 遊輪團。澳洲以往飛航需經亞洲轉機需等二十多小時，近年飛航科技精進，新的波音省油航機已可從美國12小時直達澳洲，所以旅遊達人傅鶴鳴將帶著老朋友第一次周遊列國前往澳洲、紐西蘭。澳洲停雪梨、墨爾本兩大城市。這團將至雪梨後住宿在市中心港灣區的五星凱悅酒店和購物街的五星希爾頓酒店各一晚，安排專車華人導遊盡玩附近名勝。紐西蘭山水秀麗舉世聞名，是很多著名電影的外景點，有南北二大島，只有坐遊輪白天遊玩晚上航行才可飽覽全境，此行程將停六個城市，從最南近南極極圈的峽灣國家公園(可見企鵝)至最北的首都奧克蘭，每站風景各異，一趟行程遊畢南半球。

佳欣旅遊表示，6/20前電話報名免報名費，欲索取詳細行程單，請至法拉盛37-02 Main st 時代商場一樓F6A室。電郵：[email protected] ，電話及微信號：(917)375-7740。