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海倫旅行社推出雙十國慶寶島遊團2026年4月浙江寧波台州大陳島之旅

紐約訊
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位於太平洋西岸的寶島台灣，充滿熱情的風情民俗，優美的景觀，各地特色美食小吃，每年吸引來自全球眾多觀光客前往。
位於太平洋西岸的寶島台灣，充滿熱情的風情民俗，優美的景觀，各地特色美食小吃，每年吸引來自全球眾多觀光客前往。

每年10月分秋高氣爽，是適合旅遊的時段。紐約地區老字號海倫旅行社，特別在今年光輝十月間，推出「雙十國慶團」及明年4月出發的「浙江、寧波、台州及大陳島之旅」。行程緊湊精彩，是旅居海外僑胞回國探親絕佳選擇。有關詳細旅遊行程資訊，請洽該公司查詢。

雙十國慶團，10月4日至6日，行程中將造訪充滿原住民文化色彩的九族文化村，感受台灣多元族群的融合。接著，前往風景如畫的清境農場，在綠意盎然的山坡上，體驗高山牧場的悠閒氛圍。漫步於高空觀景步道，壯麗的山巒美景盡收眼底。隨後，來到日月潭，搭乘遊船悠遊於這一台灣最美麗的湖泊，欣賞湖光山色，並參觀充滿歷史韻味的日月老茶廠，品味台灣茶的芬芳與底蘊。團費每位$499。可加行程提前抵台或延後返美。

此外，參加這團還可選擇參與雙十國慶晚會，或是親臨國慶大會，近距離感受台灣人的熱情與團結。行程中也特別安排參訪立法院和台北市政府等活動，近距離觀察台灣民主政治與地方自治的運作。

2026年4月15日至19日的浙江、寧波、台州及大陳島之旅，將帶您深入探索浙江沿海的獨特魅力。行程探索歷史悠久的港口城市寧波，感受其深厚的文化底蘊。前往浙江沿海的璀璨明珠台州。旅程的亮點則是充滿故事與自然風光的大陳島，您可以在此探索歷史遺跡，感受海島的純樸與寧靜。團費每位僅需$1280，包含台北至寧波的往返機票、船票、所有住宿、餐食、小費，以及旅遊保險。可加行程提前抵台或延後返美。

海倫旅行社還準備2條熱門的遊輪航線，探索世界各地的迷人風光。1. 巴哈馬、百慕達七天之旅，每周六或周日從紐約啟航，前往充滿陽光與沙灘的巴哈馬和獨具英式風情的百慕達。在碧海藍天中，享受船上的多元設施，並在停靠港口時，深入體驗島嶼的熱情與美麗。2. 阿拉斯加七天冰河之旅，每周六或周日從西雅圖出發，前往壯麗的阿拉斯加。旅程將會穿越冰川峽灣，近距離欣賞雄偉的冰山，感受大自然的鬼斧神工。

除了這次推出的兩組旅遊行程和遊輪行程外，該公司另有歐洲精緻遊、日本泡湯美食遊、中南美洲風情文化遊。海倫旅行社專業代理各大航空公司國內外特廉機票，提供中華航空及長榮航空的升等商務艙服務，里程專賣服務，北美各地飛機、巴士團，中國、歐洲旅遊團及各大豪華遊輪團，代訂酒店等。歡迎各界僑胞致電洽詢。電話：718-353-4131，917-887-6262。辦公地址：80-52 Cornish Ave., Elmhurst, NY 11373。

機票 原住民 日月潭

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