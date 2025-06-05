「佐登微爾醫美診所Jourdenwell Aesthetics」跟上生物科技的腳步 全方位抗衰健康管理

佐登微爾醫美診所，提供最先進生物醫技，全方位抗衰老健康管理。

頂級醫學美容品牌，台灣上市公司「佐登妮絲集團」旗下的「佐登微爾醫美診所Jourdenwell Aesthetics」，致力於提供最新的醫療資訊和產品，以最先進的技術、全方位提供最卓越的醫美及抗衰老健康管理服務。日前，更隆重宣布，該醫美診所與SYA美容手術中心策略聯盟，進一步強化整形外科醫療團隊領先同業的實力，攜手併進為華人 社區提供最完整的醫學美容與40項整型手術，讓每一位蒞臨的客戶能「安心、放心、舒心」地跟上生物科技的腳步，提升青春樣貌與活力。

佐登微爾醫美診所成立

在AI 光速發展的科技時代，各行各業亦快速發展與競爭，但，健康是最不應該但常常被忽視的。不過，幸運的是，現在，人們已可藉由生物科技迅速發展，再生醫療也透過最先進的AI科技突破，來幫助促進身體的健康、細胞再生、抗衰及延緩老化，讓疲憊的身體和容顏能重拾年輕活力、恢復水嫩彈性！無論事業多成功，沒有什麼比增進自己的健康更為重要，擁有健康才是幸福人生的基石。

佐登微爾醫美診所執行長Eva Chen表示，該醫美診所在大紐約的旗艦店開幕以來，其規模引起業界的震撼，多位美國執照整形外科醫師及護士團隊、選用FDA 認證醫療器械儀器、採購FDA認證藥廠針劑藥品等，打造對服務品質嚴格層層把關的頂級醫美診所品牌，這是對客戶的保障，更是該企業經營嚴守的準則，成為業界的楷模！該診所由美國首席整形外科醫師何濬 (Plastic Surgeon Dr. John Ho, M.D, FACS) 帶領的醫療團隊，在專業熱誠服務之下，榮獲各界好評譽，稱是最值得信賴的專業醫美診所，並為許多知名藝人、名流貴婦指定為其健康和形象管理把關的首選，Google谷歌5星顧客好評如潮、口碑推薦！

佐登微爾醫美診所與SYA美容手術中心策略聯盟

為不負「醫美界愛瑪仕」的美譽，該診所日前隆重宣布與SYA美容手術中心策略聯盟，增加三位知名哥倫比亞醫學院整形外科醫生Dr. Jeffrey Yager, M.D.、Dr. Igor Burko, M.D. 及 Dr. Jared Blau, M.D.。該醫美診所由4位美國頂尖的整形外科醫師帶領專業醫療團隊，為客戶提供量身定制、全方位的醫學美容和健康管理方案。該團隊是整合最優秀頂尖的美國整形外科醫療團隊，結合每位醫師專業的醫學背景及數十年豐富的臨床經驗，親自問診，提供全方位的醫學美容與超過40項的整型手術服務、其中包括專業肌膚護理、體重管理、健康點滴、痛症治療、外泌體與幹細胞等最新生物科技應用，以及促進細胞再生與修復。這一策略聯盟不僅是對醫學美容行業的整合與擴展規模，更是對華人社區促進健康與美麗的一次重要承諾。Eva Chen執行長希望通過提供專業的醫學美容與大健康抗衰醫療服務，有效地幫助每位客戶重拾健康青春活力。

專精服務項目

佐登微爾醫美診所，服務範圍涵蓋：

- 40項專業整型手術：全方位五官整型、雙眼皮、去除眼袋、面部拉提、隆鼻、耳部塑形、下巴塑形、下顎輪廓、提胸、隆胸、縮胸、乳暈重建、豐唇、豐臀、抽脂、腹部整形、產後妊娠修復、鬆弛減皮修復、自體脂肪填充、創傷疤痕修復、私密處整形、FUE植髮等40項大小手術。

-PDO Threads面部埋線拉提：雙頰下垂、法令紋、木偶紋、下顎線拉提、輪廓鬆弛、嘴邊肉鬆弛等。

- 尖端電光雷射療程：(PICOWAY)全像超皮秒美白淡斑、(TITANIUM LIFT) 鈦提升三效合一、(M22)光子嫩膚、(RF-Microneedling)射頻黃金微針、(DERMA SHINE)德瑪莎水光注射、(SMAS FOCUS)筋膜提升電波拉升、(MEDIOSTAR)藍寶石美白緊緻雷射、(IPL)脈衝光、(DPL)牛奶光等儀器。

- 6大專業肌膚護理：

水光肌能晶萃水潤課程、玫瑰晶萃煥膚課程、極致亮白除斑煥膚課程、醫美專業皮膚基底修護課程、醫美專業緊緻抗皺不老回春課程。

-最新生物科技針劑注射：

BOTOX: 愛力根肉毒、天使肉毒、DAXXIFY、奇蹟肉毒、保提拉；

FILLERS: 喬雅登、瑞藍、泰奥、艾麗斯精靈針、洢蓮絲少女針、貝樂芙、舒顏萃童顏針、熊貓針、麗珠藍水光針、喬雅露膠原蛋白針等10多種選擇。

- 全方位塑身抗衰老方案：

FDA許可的GLP-1減肥體重管理針劑（SEMAGLUTIDE）司美格魯肽和（TIRZEPATIDE）替澤帕肽，藉此調節胰島素，並將低升糖素濃度，具有延長胃排空時間、增加飽足感的作用，進而調節血糖、抑制食欲達到控制體重效果。

- 15項健康管理點滴療程：淨膚雪白點滴、活顏美肌點滴、循環代謝點滴、手術後修復點滴、脂肪代謝點滴、醒酒點滴、助眠點滴、增強疫力抗衰老點滴、經前舒緩點滴、更年期貴婦點滴、強肝排毒點滴、長壽抗老點滴、腦細胞抗衰修復點滴等。

- 外泌體與幹細胞再生與修復 ： P198外泌體(EXOSOME EXOHEALER FILCORE P198) 、外泌體（EXOSOME EXO-SCRT REGENERATIVE COMPLEX)、（PDRN) 鮭魚幹細胞修復再生精華等。利用外泌體與幹細胞等最新生物科技，促進細胞修復和再生，從而提升全方位抗衰、促進健康、恢復青春活力。

-PRP&PRF 專利二次分離技術，提純血漿再生因子，除了面部填充注射來增進膠原蛋白增生，還可以透過頭皮注射來增進毛囊細胞活化再生，進一步應用在痛症治療等關節注射，例如：媽媽手、網球肘、膝蓋關節炎、肩頸酸痛等治療。

- 全球獲獎無數的醫美級保養品牌：美國FDA認證、英國土壤有機認證、台灣國家品質獎、德國紐倫堡金獎、瑞士日內瓦國際品質大獎、東京創新發明、韓國保養品創新大獎等。

- 擁有台灣P2國家級實驗室研發的頂級皮膚修護保養品、多項獨家的國際專利。綠能建築標章生產製造工廠，全自動AI手臂製程包裝，業界最高標準無菌無塵生產製造工廠等國際認證。

2025世界認證、《佐登妮絲集團》美得理直氣壯

日前在Monde Selection金獎頒獎典禮捷克現場，《佐登妮絲集團》的生技護膚品【肌光緊緻速妍霜Rejuvinating Cream】，在來自全球近150個國家、數千件產品的激烈競爭中脫穎而出，由歐洲專業評審團親自檢視、評鑑，這座獎盃象徵《佐登妮絲集團》努力不懈的研發精神、更是品質嚴選的最高榮譽。

《佐登妮絲集團》是亞洲最大直營美容跨國集團，業務包括SPA生活美容、醫學美容、保養品及健康食品、品牌代工、電子商務，為消費者創造高質感、頂級享受的美麗，該集團在六個國家、有800多個門市、全球超過500K的會員。該集團擁有P2國家級實驗室，研發生產頂級醫學美容的修護護膚產品及抗哀老的保養品一直在醫美產品界享有盛名。該實驗室研發的收縮毛孔、淡化細紋、修護基底、均勻膚色、保濕補水、亮膚緊緻各項產品，一直是醫美和美容界的首選。

佐登微爾醫美的承諾

該專業醫療團隊確保每位客戶在獲得客製化服務的同時，享受到最高標準、有保障的一站式安心醫美服務。每一位醫生都是蒞臨貴客的青春不老的夥伴，為不同需求量身打造專屬的健康管理計劃，讓每一天都充滿活力與自信。《佐登微爾》專業醫美，守護健康，讓美麗與活力再度綻放，一起見證青春的奇蹟！

欲了解更多資訊，請洽診所官方網站http://www.jourdenwell.us 或聯絡客服團隊。地址：紐約 136-82 39th AVE, Flushing, NY 11354號，電話：718.866.0022 專業諮詢。