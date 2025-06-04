佐登微爾醫美診所 六月回饋 美國整形外科醫師聯盟 提供多重美麗優惠方案

醫美界的愛馬仕「佐登微爾醫美診所Jourdenwell Aesthetics」一站式專業醫美，幫您變美、擁有年輕水嫩青春和活力樣貌。

佐登微爾醫美診所Jourdenwell Aesthetics自開幕以來，廣受各界熱烈支持，為提供最完善先進的醫學美容服務，日前，隆重宣布與SYA美容手術中心策略聯盟，攜手併進為華人 社區服務。為答謝各界的愛護，該診所現正推出全方位肌膚抗衰促銷活動：醫美肌膚護理療程$99 (贈送DPL牛奶 光美白提亮)、肉毒除皺三區$299 (消除抬頭紋、川字紋、魚尾紋)、美白除斑雷射療程$399(所有雷射儀器任選一項)等等超過十項的特惠方案。此外，加入會員$3000，即送現金返點$3000，低於成本價回饋長期熱烈支持。優惠期限至六月厎止，敬速洽詢。

佐登微爾醫美診所醫師團隊目前由美國首席整形外科醫師何濬 (Dr. John Ho M.D. FACS) 與其策略聯盟SYA美容手術中心團隊，包括知名哥倫比亞醫學院整形外科醫生Dr. Jeffrey Yager, M.D.、Dr. Igor Burko, M.D. 及 Dr. Jared Blau, M.D.，由此4位美國頂尖的整形外科醫師及專業醫療團隊為客戶提供量身定制、全方位的醫學美容和健康管理方案。該團隊結合每位醫師專業的醫學背景及數十年豐富的臨床經驗，確保每位客戶在獲得客製化服務的同時，享受到最高標準、有保障的一站式安心醫美服務。為回饋各界長期愛護，該診所除了提供以上特惠，六月愛美專案並再提供讓肌膚光滑透亮，特價$599的水光注射，及任選一項雷射儀器 $399/1人、$599/2人同行；專業醫美護膚療程+$99；(IV Drips)15種健康點滴療程任選1項+$200；水光針療程+$200; Exosome外泌體療程+$300。希望恢復青春容貌、增加職場自信與人緣魅力，可把握會員充值$3000送現金返點$3000的超級優惠，為自己和家人留住青春與活力。

佐登微爾醫美執行長Eva Chen表示，佐登微爾醫美與SYA美容手術中心策略聯盟，是整合最優秀頂尖的美國整形外科醫療團隊，提供最全方位的醫學美容與40項整形手術，包括了專業肌膚護理、體重管理、健康點滴、痛症治療、外泌體與幹細胞等最新生物科技的應用來促進細胞的再生與自然修復。這一策略聯盟不僅是對醫學美容行業的整合與擴展規模，更是對華人社區促進健康與美麗的一次重要承諾。希望通過專業的醫學美容與大健康抗衰醫療服務，幫助每位客戶重拾健康活力、追求理想心目中更美麗的青春容貌、打造個人的形象魅力！

佐登微爾醫美是台灣上市公司「佐登妮斯集團」旗下的醫學美容品牌，除了提供各項醫美美容（除皺、電光雷射、淡化色斑），改善肌膚紋理、凹陷填充、腹部妊娠、手術疤痕、痘疤凹洞、頭皮生髮等等醫療服務皆為其專精項目。「佐登微爾醫美診所Jourdenwell Aesthetics」紐約法拉盛 旗艦店，為僑胞守護青春不老的美麗容顏和年輕活力的體態。地址:136-82 39th Ave., Flushing, NY 11354。預約專線:718-866-0022，網站:www.jourdenwell.us