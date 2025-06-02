戴士樂律師樓精辦房東房客糾紛 30多年豐富法律經驗深耕華人社區

名律師Glen Kurtis（中）與華人助理Wendy（右）、Ulyees（左）於新辦公室合影，希望能多為華人僑胞解決各類法律難題。

深耕法拉盛貝賽地區30餘年的戴士樂律師樓，以其卓越的訴訟經驗和對華人 社區的深刻理解，成為紐約房東房客糾紛、民事刑事訴訟等領域的權威代表。為因應業務擴張及服務升級需求，該律師樓擴大喬遷至貝賽Bell Plaza大樓607室（42-40 Bell Blvd., Suite 607），並迎來知名律師Glen Kurtis加入團隊，進一步提升對華人僑胞的全方位法律支援。

戴士樂律師樓自成立以來，專精於房東房客爭議、非法住宅案件、民事刑事訴訟，以及商事法與家事法領域，累計處理超過5,000宗案件，其中近七成客戶為華人。30年專業積澱亦成為華人房東的堅實後盾，創辦人戴士樂律師指出，紐約租房法規複雜且傾向保護租客 ，許多華人房東因不熟悉法律而陷入困境，例如非法改建地下室、閣樓出租等問題，常導致房客惡意利用法律漏洞拒付租金 。「房東必須清楚法律的紅線，」戴士樂強調，「我們的角色是幫助客戶在合規前提下最大化權益。」其團隊憑藉豐富的法庭訴訟經驗，成功協助眾多華人房東縮短驅逐程式、追討欠租，並避免高額罰款。

多年來隨著業務量的增加，律師樓有著更多的律師加入，此次新加入的Glen Kurtis律師，是紐約法律界資深從業者，除在White Plains執業外，更以處理房東房客糾紛、破產保護及意外傷害案件見長。Kurtis律師分析，紐約州近年通過的《房客保護法》（Tenant Protection Act）大幅增加驅逐難度，房東若未嚴格遵守通知期限（如30天、60天或90天預告），訴訟可能直接駁回。

針對華人關注的破產議題，Kurtis提出專業見解：「美國破產法第7章與第13章可幫助債務人免除部分債務，同時保留自住房產。但程式複雜，需專業律師評估資產結構與還款方案。」他舉例，一名華人餐館業者因疫情衝擊負債，經其團隊申請破產保護後，不僅減免80%債務，更保住家庭住宅，實現法律與現實利益的平衡。

華人法律助理Wendy表示，許多糾紛源於房東對「非法住宅」的認知不足：「裝修地下室分租、隔間出租多餘房間等行為，一旦被舉報，房東可能面臨巨額罰款，而房客反而可藉此拒付租金甚至反訴。」她提醒，紐約市樓宇局（DOB）近年加強稽查，違規改建的罰金可達上萬美元，且法官通常傾向支援租客。戴士樂律師樓建議房東採取三項預防措施：1. 簽訂嚴謹租約：明確約定租金、押金與維修責任；2. 定期房屋檢查：避免租客擅自轉租或破壞結構；3.諮詢專業律師：在裝修或驅逐前確認合法性。

遷址至貝賽核心商區Bell Plaza後，戴士樂律師樓將提供更便捷的諮詢環境，並延續「免費面談、多語言服務」傳統。新團隊陣容包括戴士樂、Glen Kurtis及中英雙語助理Wendy與Ulyees等，致力為華人社區解決各類法律難題。戴士樂律師樓新地址：42-40 Bell Blvd., Suite 607, Bayside, NY 11361，諮詢熱線：718-229-5390。