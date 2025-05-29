關愛眼科健康：守護您的眼睛視力

掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。

做為人類最重要的感官之一，眼睛健康成為不可忽視的課題。從老花眼、乾眼症到白內障、青光眼，這些常見眼疾可能悄悄影響生活品質，甚至影響視力。為幫助民眾掌握眼科知識，世界日報 與紐約長老會皇后醫院 （NYPQ）持續第五年合作推出線上健康講座，最新一期「乾眼？白內障？青光眼？到底什麼情況下，該去看眼科醫生？」已於16日上線，由威爾康奈爾醫學院眼科副教授張艾琳醫師主講，深入解析眼部疾病的成因、症狀與治療對策，助您及早守護「看見」的力量。歡迎至世界新聞網 (worldjournal.com)活動頻道或YouTube免費觀看，為自己和家人的視力健康把關。以下為本期影片摘要：

隨著年齡增長，我們的眼睛開始經歷一系列微妙卻不可忽視的變化。你可能發現看近物越來越費勁，尤其在閱讀或看手機時，需要不斷調整距離——這可能是老花眼，通常在40歲後出現。你也可能眼睛乾澀、刺痛，甚至有灼熱感，這些症狀常見於乾眼症。當你發現視線變模糊、看燈光時出現光暈或眩光，尤其在夜間更為明顯，那就要多加警惕防範，有可能罹患了白內障。這種眼疾會讓視野像罩上一層霧，若不及時治療，可發展至失明。更隱密的是青光眼，它被稱為「視力小偷」，早期幾乎無症狀，但一旦出現週邊視野縮小或眼壓升高，視神經很可能已受損，且無法逆轉。還有一種常見且嚴重的眼疾是老年黃斑病變，它主要損害中央視力，常有的表徵為看東西變形、中間有暗影或黑點，嚴重時甚至無法辨識人臉。儘管這些眼部疾病各不相同，卻都可能在中老年階段逐步出現，有損生活品質和獨立性。幸運的是，大多數眼疾若能及早發現並處理，可以有效延緩進程，甚至維持長久的良好視力。定期檢查、了解症狀、採取科學護理，就是為自己也為家人守住「看見」的力量。

紐約長老會皇后醫院眼科中心位於新鮮草原。他們擁有專業的眼科醫療護理團隊，運用全球領先的診療與手術技術，在皇后區為您提供世界一流的眼科醫療服務。他們提供一般/綜合眼科檢查，並專治白內障、青光眼、視網膜與角膜疾病，包括可矯正散光並可減少或消除手術後，需要配戴眼鏡的煩惱或植入人工晶狀體。眼科中心的醫生在威爾康奈爾醫學院擔任學術職務，並配合使用紐約長老會醫療網的世界一流資源，確保民眾在家附近獲得最先進的醫療護理。預約請打: 718-661-8800或聯絡社區健康發展部: 718-670-1178以了解更多資訊。

世界日報作為社區的橋樑，不僅為讀者提供實時的新聞報導，還不斷透過創新方式推廣健康資訊，幫助華人社區建立健康生活方式。長期與紐約長老會皇后醫院合作的線上健康講座，旨在讓更多居民能在家中便捷地獲取專業的健康資訊。主題圍繞在民眾最為關注的日常健康議題，並針對不同的醫學科目作深入解析。欲觀看張醫師的健康講座影片，請至網址： bit.ly/2025nypq05，或掃描本文二維碼。觀影完畢後，可同時填寫回饋問卷參加抽獎，填妥個人資訊送出後，即可抽取$25 Amazon電子禮卡，有興趣的讀者千萬別錯過。