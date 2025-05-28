傑出補習班 貝賽分校 暑期全日班/半日班招生

被譽為名校升學 跳板的「傑出補習班」貝賽分校暑期班招生中，專門提供2至12年級學生優質的考試預備課程。全新課室、一流師資和教材，名符其實的升學搖籃，歡迎各界前往參觀洽詢。

2025暑期班開設了全日班和半日班（上午或下午）時間自7/1-8/15，所有課程由傑出補習班的老師們精心準備，綜合性強、條理清楚，能夠在短期內有效提升學生的成績。SAT /新SAT/PSAT強化班專門為9年級以上學生設計。擁有20年成功經驗，該班以新SAT為標準，提供模擬考試及實戰練習。英文課程包括詞彙語法、批判性閱讀和作文練習，系統化地突破難點。數學課程注重強化練習，傳授解題技巧，提供準確度和速度的訓練，並以滿分為目標。20多年來，該校培育出無數哈佛、耶魯、哥倫比亞、康奈爾等名校的學生。

2-8年級的數學、英文、閱讀和寫作加強班課程涵蓋了相應年級的學校課程內容，英文課程覆蓋範圍包括作文、詞彙和閱讀練習等；教學材料均為綜合型，相較於一般公立學校相應年級的平均水平高出半年至一年半。

傑出補習班的所有老師都擁有教師執照，在公立或私立學校任教，並擁有豐富的教學經驗。他們的教學不僅能彌補學校教育的不足，還能提高學生分析問題和解決問題的能力。

該校的課程內容除了收集歷年來的各種試題之外，還衍生出新的題目，預測新的考試趨勢，讓學生有更多深度的練習題演算，增加解題的經驗，以達到快速且正確的運算，獲得高分成績。

該校的升學率有目共賭，今年近百名學生考進了史岱文森高中 ，數十名學生考進了杭特天才初中(Hunter)，其中大多數學生以600分以上的高分考入史岱文森高中。

歡迎長島和貝賽等地區的家長攜子女前往洽詢，貝賽分校地址：214-25 42th Ave, 2FL（近Bell Blvd貝賽火車站），公車Q13，電話：646-616-0751；718-961-1816