陳惠萍皮膚專科 專精季節性過敏／濕疹和蕁麻疹

皮膚專科陳惠萍醫師表示，每逢春夏交替之際，許多人會經歷濕疹和蕁麻疹 的困擾。這些皮膚問題不僅影響生活品質，也讓人感到煩惱。最近許多病患尋求醫治，陳醫師表示， 良好的生活習慣可多少預防換季時的濕疹和蕁麻疹，一旦發作痛苦難耐也可詢求醫生診斷和使用藥物的方法。患者對美國的最近新藥反應都很好。

濕疹和蕁麻疹主要與過敏反應、免疫系統異常以及環境因素有關。在換季時，氣溫、濕度的變化以及花粉、塵蟎等過敏原的增加，可能誘發或加重這些皮膚問題。

避免過敏原

找出並避免接觸可能引發過敏的物質，如特定食物、花粉、動物皮屑、塵蟎等。保持居住環境的清潔，使用防蟎寢具，減少過敏原的暴露。

藥物治療

在醫師的指導下，使用抗組織胺藥物可以減輕蕁麻疹的癢感和發作頻率。對於嚴重的濕疹，可能需要使用外用類固醇藥膏來減輕炎症反應。然而，長期使用類固醇需謹慎，應遵循醫囑。

皮膚保養

選擇溫和、無香料的清潔產品，避免使用過度清潔或刺激性的肥皂。洗澡時間不宜過長，水溫不宜過高，以免破壞皮膚的天然油脂。洗澡後立即使用保濕劑，鎖住皮膚水分，維持皮膚屏障功能。

日常生活入手

預防換季時的濕疹和蕁麻疹都需要從日常生活入手，綜合調理。這些日常生活習館包括，均衡飲食：攝取多樣化的食物，增強免疫力 ，避免食用可能引發過敏的食物。規律作息：保持良好的生活習慣，避免熬夜，確保充足的睡眠。適度運動：透過運動提升身體。

有關詳情，請親洽陳惠萍醫美診所地址：136-33 37th Ave., #4A, Flushing（復興大廈），

預約電話：718-509-6475（醫生說國、粵、英語）；門診時間：週一、二、四、五上午9點至下午5點，週六上午9點至下午3點。