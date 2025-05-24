我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

「殊胜金剛薩埵除障灌頂法會」——第42任薩迦法王親臨紐約 賜予淨業加持

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
（圖）「一念虔誠懺悔，萬劫業障冰消；至心持誦百字明，無量福德自然生。」
（圖）「一念虔誠懺悔，萬劫業障冰消；至心持誦百字明，無量福德自然生。」

在五濁惡世、眾生煩惱熾盛的時代，藏傳佛教視「金剛薩埵」為淨化罪障最勝本尊，其「百字明咒」更被譽為「密乘懺罪之王」。為利益北美地區修行者，尊貴的薩迦第42任法王將於2025年6月1日（週日）晚間7:00，親臨紐約法拉盛喜來登酒店，賜予「金剛薩埵灌頂」與百字明咒口傳教授。此次法會因緣殊勝難得，旨在為參與者清淨無明業力、積聚成佛資糧，並為動盪世界祈願和平。

金剛薩埵：乃一切眾生菩提心的本體在密乘教法中被尊為「百部本尊共主」，代表眾生本具的菩提心——其性如金剛，堅固不可摧破。經典記載，金剛薩埵曾發下大願：「凡持誦我心咒者，乃至五無間罪皆得清淨。」因此，修持金剛薩埵法門，被視為消除業障、補闕圓滿、成就禪定三昧的最勝方便。

[金剛薩埵百字明咒]乃淨化悪業第一咒, 總集一切諸佛智慧與慈悲，被稱為「密咒精髓」。持誦此咒能：

淨除業障：清淨累劫輪迴所積惡業，化解修行違緣。

補闕圓滿：修法、持咒中的過失遺漏，皆得彌補。

成就三昧：與首楞嚴定相應，開發本具覺性。

積聚福慧：圓滿世間福報，並趨向解脫智慧。

其灌頂加持力不可思議。此次法會將授予「金剛薩埵灌頂」，參與者需發清淨心，並依四力懺悔（依止力、破惡力、對治力、誓願力），方能與法流相應。

▸ 法會資訊：

時間：2025年6月1日（週日）晚上7:00

地點：紐約法拉盛喜來登酒店二樓

地址：135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354

聯絡人：

Michael 黃 917-731-6130（微信：MICHAEL6130）

Morgan 陳 646-322-3119

參與法會 淨業增慧

在五毒（貪、瞋、癡、慢、疑）熾盛的末法時代，眾生因無明造業，感召個人生涯困頓與世界動盪。金剛薩埵法門不僅是個人修行的利器，更是轉化共業的慈悲方便。歡迎紐約地區佛弟子、修行人踴躍參與，共霑法益，為自他開闢一條清淨光明的菩提之路。

法拉盛 微信

上一則

趙錫成博士首獲美國船級社「終身成就獎」

下一則

紐約客談/亞裔利益 不能只是選舉口號
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約客動起來 5/28至9/17到布萊恩公園上免費瑜伽

紐約客動起來 5/28至9/17到布萊恩公園上免費瑜伽
紐約國殤日周末遊行活動 看點一次掌握

紐約國殤日周末遊行活動 看點一次掌握
華人走線悄然重組 從蛇頭掌控到分段外包

華人走線悄然重組 從蛇頭掌控到分段外包
川普砍預算 恐傷紐約社會副利

川普砍預算 恐傷紐約社會副利

熱門新聞

墨西哥一艘訓練艦17日傍晚撞擊紐約布魯克林大橋，造成2死、至少19傷。(美聯社)

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

2025-05-18 01:36
載有200餘人的墨西哥海軍帆船17日晚航行在紐約市東河時，撞上布魯克林大橋，至少造成兩名船員重傷。(截圖自x平台視頻)

影／墨西哥海軍大帆船撞上紐約布魯克林大橋 至少20傷

2025-05-17 22:21
一對華人夫婦自3月30日晚間在長島自宅內最後一次露面後，至今失聯將近兩個月。納蘇郡警方證實，此案尚在積極調查中。(納蘇郡警局)

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

2025-05-23 18:32
紐約州共和黨眾議員加巴里諾。（美聯社）

睡過頭沒投票…他讓預算法案險翻車 強生：我想掐死他

2025-05-22 16:40
川普加大驅逐非法移民的力道，甚至要求美國卡車司機必須精通英文。(路透)

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

2025-05-16 07:45
在紐約工作的林小姐，事發當晚正與朋友們在東河邊的The Rooftop at Pier 17參加音樂節活動，恰巧看到夸烏特莫克號的船員爬上桅杆。(圖片由受訪者提供)

墨西哥軍艦撞布魯克林大橋 華人震驚：竟會發生這樣的事

2025-05-19 07:40

超人氣

更多 >
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用