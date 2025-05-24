「殊胜金剛薩埵除障灌頂法會」——第42任薩迦法王親臨紐約 賜予淨業加持

（圖）「一念虔誠懺悔，萬劫業障冰消；至心持誦百字明，無量福德自然生。」

在五濁惡世、眾生煩惱熾盛的時代，藏傳佛教視「金剛薩埵」為淨化罪障最勝本尊，其「百字明咒」更被譽為「密乘懺罪之王」。為利益北美地區修行者，尊貴的薩迦第42任法王將於2025年6月1日（週日）晚間7:00，親臨紐約法拉盛 喜來登酒店，賜予「金剛薩埵灌頂」與百字明咒口傳教授。此次法會因緣殊勝難得，旨在為參與者清淨無明業力、積聚成佛資糧，並為動盪世界祈願和平。

金剛薩埵：乃一切眾生菩提心的本體在密乘教法中被尊為「百部本尊共主」，代表眾生本具的菩提心——其性如金剛，堅固不可摧破。經典記載，金剛薩埵曾發下大願：「凡持誦我心咒者，乃至五無間罪皆得清淨。」因此，修持金剛薩埵法門，被視為消除業障、補闕圓滿、成就禪定三昧的最勝方便。

[金剛薩埵百字明咒]乃淨化悪業第一咒, 總集一切諸佛智慧與慈悲，被稱為「密咒精髓」。持誦此咒能：

淨除業障：清淨累劫輪迴所積惡業，化解修行違緣。

補闕圓滿：修法、持咒中的過失遺漏，皆得彌補。

成就三昧：與首楞嚴定相應，開發本具覺性。

積聚福慧：圓滿世間福報，並趨向解脫智慧。

其灌頂加持力不可思議。此次法會將授予「金剛薩埵灌頂」，參與者需發清淨心，並依四力懺悔（依止力、破惡力、對治力、誓願力），方能與法流相應。

▸ 法會資訊：

時間：2025年6月1日（週日）晚上7:00

地點：紐約法拉盛喜來登酒店二樓

地址：135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354

聯絡人：

Michael 黃 917-731-6130（微信 ：MICHAEL6130）

Morgan 陳 646-322-3119

參與法會 淨業增慧

在五毒（貪、瞋、癡、慢、疑）熾盛的末法時代，眾生因無明造業，感召個人生涯困頓與世界動盪。金剛薩埵法門不僅是個人修行的利器，更是轉化共業的慈悲方便。歡迎紐約地區佛弟子、修行人踴躍參與，共霑法益，為自他開闢一條清淨光明的菩提之路。