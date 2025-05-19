新加坡超人氣零食品牌 IRVINS 美國太子行宣布為其美東獨家經銷商

IRVINS鹹蛋黃薯片酥脆濃鬱，一食就上癮。

以「全球優質品牌匯萃」為宗旨的美國太子行正式宣佈，成為來自新加坡 、風靡全球的IRVINS鹹蛋黃系列零食品牌的美國東岸獨家經銷商。

IRVINS 發展歷程源於2008年新加坡一家以「鹹蛋螃蟹」料理聞名的海鮮餐廳。品牌創辦人 Irvin Gunawan 與團隊持續致力於創新，於 2014 年推出首款零食——鹹蛋魚皮及鹹蛋薯片，並在 2016 年開設首家零售專門店，迅速累積全球粉絲，並進駐超過15個國家的超市及便利店，成為遊客必買的手信, 其獨特的鹹蛋風味吸引世界各地的忠實粉絲。

IRVINS 秉持「主廚靈感、手工製作」為理念，嚴選最優質的食材：以真正的鹹蛋黃、新鮮香茅咖哩葉與辣椒，食材直送至新加坡工廠精心調製。無論是鹹蛋黃三文魚皮、鹹蛋黃薯片，還是辣味鹹蛋黃三文魚皮，每一口都充滿酥脆口感與濃鬱香氣，一食就上癮。

「IRVINS 是一個極具創新力引領風潮的品牌，他們的產品不單只是零食，更有著獨特的口感體驗」美國太子行副總裁潘奕宏敘述。「我們很榮幸成為其美國東岸獨家經銷商，讓更多消費者能方便地享用這來自亞洲的頂級口味。」

IRVINS 不斷推出新穎口味與包裝形式，滿足現代消費者對新奇、美味與品質的需求。無論是自用、聚會使用等，都是不可錯過的零食首選。 IRVINS的產品系列以其令人回味無窮的鹹香風味而聞名。品牌經典產品包括長期暢銷的鹹蛋薯片和鹹蛋三文魚皮，持續受到消費者青睞。同時，品牌亦不斷創新，推出多款特色口味，如採用陳年車打芝士製作的煙燻芝士三文魚皮，以及選用義大利 黑松露調味的松露薯片，為食客帶來非凡的味覺體驗。最新推出的墨西哥辣椒芝士三文魚皮，展現了品牌的創新精神。

IRVINS零食現於各大華人超市 及零售點有售，欲知零售點詳情，可致電美國太子行查詢，電話 (888) 228-5678 。新奇、美味、品質一應俱全，美國太子行X IRVINS。