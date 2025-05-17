法拉盛整齊牙科 雙親節千元特惠

整齊牙科的強大醫療團隊，由年輕有為的金院長（前排右）率領。

熱烈慶祝五、六月份雙親節，開業近四分一世紀的「整齊牙科」(Prime Smile Implants)，敬備多種口腔好禮福利，價值最高可達$1,000，即日至06/30/2025有效，敬請洽詢詳情。

該診所同時舉辦勁爆大酬賓，推出韓國名牌Osstem（美國稱Hiossen），即（一）當天植牙並安裝牙橋服務。（二）全口植牙，酌收$35,000(拔牙+植牙+補骨)。（三）另有植7送3，取其「7+3=10」十全十美的美好寓意，並有5+2=7（植5送2）、3+1=4（植3送1）特惠，敬請認明預約，及早解除牙患，重拾健全美好人生。

整齊牙科由20餘年專業經驗的金院長（Dr. Daniel D. Kim, DDS）主持。他說，人有一口好牙，不但可以吸收營養，維護身心平衡健康，還能滿足口腹之欲，享受美食與人生。此外，有一口好牙，才能展現燦爛笑容，建立良好人際關係，坦然笑對人生。那麼，一口好牙對人生的發展太重要了。但是如果不巧遇到牙齒病變，那就唯有求助於現代科技手法來治療補救。該診所引進新穎的韓國Osstem，是世界前五名的高端植體品牌，能增加植牙成功率，也能延長植體的使用壽命。他還提示，該診所也用瑞典 與德國製植牙，性能卓越，給予病人十足信心；而另一種瑞士氧化鋯植牙，則為新式的美容植牙，歡迎各界多加利用。

說到整齊牙科施行的3D數位導航植牙，金院長強調，這項新穎技術可以一天完成，無切口、速度快、疼痛少。金院長分析3D數位導航植牙的特點：（一）準確度高： 3D電腦掃描，精確判讀患者口內的3D立體影像。（二）安全性高： 醫師可以預知體質缺損修補方案，保障患者的健康和安全。（三）微創植牙傷口小: 手術切口極小，流血少、速度快，術後恢復也快，特別適合長者及高血糖、高血壓患者。（四）親水性植牙： 適合糖尿病與骨質疏鬆患者。（五）CAD/CAM設備: 最新口腔掃描技術，精密微創植牙。（六）手術時間短： 疼痛感低，減少回訪次數，最適合忙碌上班族。

於此同時，提供全方位口腔醫療服務的整齊牙科亦提供: （一）牙齒整型/矯正： 牙齒、舌側、透明與快速矯正。（二）交通事故特殊治療： 接受汽車保險 賠償。（三）美容牙科： 瓷牙貼片、激光美白、ZOOM美白。

在兩州開有診所的整齊牙科，附設停車位，紐約診所：38-34 Parsons Blvd, #1A, Flushing, NY 11354 (入口在羅斯福大道)，電話：718-460-9440/1，開診: 周一至五，日間10:30-7時，網站: www.PrimeSmileDentalist.com，電郵: [email protected]；新澤西州 診所：321 Broad Ave., Building F, #5, Ridgefield, NJ 07657，電話：201-313-2277，開診: 周二四六，日間10-5時，網站： AlignDentalCare.com，受理汽車保險及各類牙科保險(Dental PPO)。