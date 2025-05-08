紐約皮衣皮草公司 母親節回饋展銷會

（圖）貂絨貂皮大衣北美北歐產香港製造，原價$4,000/件，現價399元起/件。

一年一度母親節 回饋來臨，紐約皮衣皮草公司特別推出2025年最新款皮衣皮草樣衣展售，以最實惠的價格回饋僑胞，讓您為摯愛母親挑選高貴又實穿的節日禮物！

該公司每年親赴西雅圖與加拿大皮草集團批選頂級皮草、皮衣，由於直接進貨無中間商，價格遠低於市價。

由於沒有中間商的層層剝削，售價絕對實惠低廉，本次展售商品包括：義大利 綿羊皮休閒皮衣，原價$465，現價$89/件。名牌義大利綿羊皮女士皮衣原價$499，現價199元/件。

名牌義大利綿羊皮男士皮衣原價$456，現價188/件。

貂絨貂皮大衣北美北歐產香港製造，原價$4,000/件，現價399元起/件。新款貂皮披肩、貂皮背心、貂皮帽子、皮包500件以上樣品，原價599元起/件，現價138元起/件、貂皮圍巾特價38元起/件。新款綿羊皮皮褲、皮裙、皮馬夾、男女皮帽、皮手套、錢包、皮帶5元起/件。開絲米羊絨大衣，原價380至880元/件，特價138元起/件。

此次展銷有以下特點：

全場展售商品皆為2025年新款皮草樣衣

最新韓版尼克貂皮大衣：外層義大利面料，內裡可拆卸北美貂皮

多款設計迎合東方女性身形：三分袖、五分袖、七分袖與披肩式設計

色彩亮麗、剪裁年輕，從傳統優雅到前衛時尚一次到位

數量有限，歡迎提前來店試穿選購。

【展銷地點】

紐約皮衣皮草公司總店地址：法拉盛 緬街時代商塲內37-02 Main St, Flushing, NY洽詢專線電話：917-792-1188網站：www.vovusa.com