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抗通膨 老豫園母親節套餐 全城最實惠

紐約訊
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圖: 抗通膨 老豫園母親節套餐 全城最實惠
圖: 抗通膨 老豫園母親節套餐 全城最實惠

一年一度的母親佳節來臨了。許多僑胞卻因萬物齊漲而苦惱不已，如何在有限的預算中還能讓母親過一個溫馨的節慶呢？您的煩惱，法拉盛老豫園幫您解決。老豫園現正推出「母親節超值套餐」，不計成本的精心準備了充滿濃濃家鄉特色、經濟實惠、用料十足且美味無比的套餐。同時提供免費停車二小時優惠更讓饕客們免去找車位的麻煩。母親節套餐現已開放預訂，僑胞們歡迎致電預訂。

老豫園負責人表示，每年老豫園母親節套餐總因物超所值而叫好叫座。老豫園精選以近乎成本價的美味佳餚與僑胞共慶佳節。特別是物價起飛漲下仍以實惠價格且道道用心研製、實實在在的珍貴不貴。其中，上海本幫菜代表-走油元蹄，以肥瘦相間的上等元蹄紅燒至如瑪瑙般的紅亮色。略甜口感展現了本幫菜濃油赤醬的特點。甜鹹適中、肥而不膩，連皮帶肉送入口中，那叫一個入口即化、鮮味十足！剩餘的湯汁拌上白米飯即使沒有配菜也能吃上一大碗，滿足又過癮。

「上海第一菜」-水晶蝦仁，跳脫濃油赤醬的風格，經蛋清、澱粉與鹽醃製後，採用滑炒的方式將蝦仁炒至七分熟加以高湯芶芡，讓蝦仁清爽、鮮香的味道特別突出。老豫園古法醬鴨：鮮鴨在經過與多種香料、冰糖、醬油一起慢煮入味後，成品鮮嫩可口，鹹甜適中，香濃味醇，色澤紅亮。 醬鴨因其色澤黃黑而得名，具有鮮、香、酥、嫩特色。醃篤鮮起源於江南一帶卻在上海生根發芽。火腿的鹹香(醃)、小火煮燉的煮燉法(篤)及鮮肉春筍的鮮(鮮)醃篤鮮味道鹹鮮、湯白汁濃、肉質酥肥、春筍清香，口感非常鮮美。

堪比肉香的「素菜之王」-四喜烤麩，名字充滿著美好寓意。烤麩搭配香菇、金針菜、黑木耳和花生米做成。經人工撕扯的烤麩甜軟香潤、既營養又美味，再加上「烤麩，靠夫」的好口彩，寓意家裡的男丁，來年取得更高的成就。可說是名好味美的經典美食。

母親節套餐自$228起可謂是非常的經濟實惠、豐儉隨人。走油圓蹄、松鼠鱸魚、韭黃鱔絲、苔條黃魚、黃金蟹粉炒蝦仁、薑蔥雙龍、砂鍋魚、冰糖桂花糖藕及三黃雞、馬蘭頭、醉雞、醬鴨等精緻上海小菜，豐盛的菜色更無法一一闡述。老豫園地址:42-35 Main Street, Unit 1M , Flushing （法拉盛緬街中國銀行大樓內），電話:718-762-2222。歡迎僑胞致電預訂或前往訂位。

母親節 烤麩 法拉盛

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