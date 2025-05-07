眼疾雙殺手白內障與青光眼別輕忽哈佛眼科塗宇飛博士解析現代眼病治療新趨勢

視力模糊、夜間眩光、眼壓升高……這些常見的眼部症狀，往往不是單一問題。白內障和青光眼，是中老年人最常見的兩大眼科疾病。白內障導致視覺混濁，青光眼則可能在無聲中永久損傷視神經。兩者若未及時治療，都會嚴重影響生活品質，甚至導致不可逆的視力損害。法拉盛 哈佛眼科塗宇飛博士臨床經驗豐富，專業診斷治療贏得社區優良口碑，若您還在為了上述眼疾而煩惱，請親自洽詢預約前往，及早預防及治療，提高生活質量。

經驗豐富的塗醫師表示，白內障是晶狀體因老化變混濁而引起的視力下降，是全球首位可治癒致盲原因。許多患者最初表現為夜間眩光、色彩變暗、視力起伏不定，尤其在閱讀和開車時感到吃力。隨著白內障逐漸加重，視力模糊會嚴重影響日常生活。

現代白內障手術結合飛秒雷射技術，大大提高了手術的安全性與精准度，術中創傷小、恢復時間短，是目前主流的微創治療方式。更重要的是，現在的人工晶體種類繁多，尤其是多焦點人工晶體，不僅能清除白內障，還能同時矯正近視、遠視、散光與老花眼。術後許多患者不再依賴眼鏡，視覺清晰自然，日常生活更加便利。

此外，對於尚未形成明顯白內障的中老年人，也可以選擇「屈光性晶體置換術」，提前置換為高端人工晶體。這類老花眼矯正手術不但解決了中年人最常見的閱讀困難，還能改善整體視覺品質。擺脫老花鏡，不僅讓外表更顯年輕，也帶來自信與生活便利，大幅提升中老年人的生活品質。

青光眼是一種因眼壓異常導致視神經逐漸受損的慢性病，是全球第二大致盲原因。它最大的危險在於「無聲」。，塗醫師接著表示，早期多數沒有明顯症狀，一旦出現視野缺損，便是視神經已遭到不可逆的損傷。

根據不同類型與病情，青光眼的治療方式包括藥物控制眼壓、鐳射治療及手術減壓。早期診斷和定期監測是控制病情的關鍵，尤其對有家族史、高度近視、糖尿病 患者來說，必須提高警覺。若能及早治療，大多數患者可以終身保留良好的視力。

可惜許多患者在症狀明顯時才就診，已錯過了最佳干預時機。因此，每年一次的專業眼科檢查，是預防青光眼失明最有效的方式。

「不同疾病需要不同策略，有些需要精細手術，有些則需長期控制。專業判斷與先進設備缺一不可」。塗宇飛醫學博士指出，守護視力的關鍵在於早發現、早治療，以及個體化的診療方案。

塗醫師是大紐約地區少數擁有青光眼與白內障雙專科背景的華人 眼科醫師，畢業于北京同仁醫院與哈佛醫學院眼科專科，臨床經驗逾十年。他不僅在白內障與青光眼手術方面技術嫺熟，也精通處理嚴重幹眼、過敏性結膜炎、角膜炎、眼瞼炎、倒睫、飛蚊症、糖尿病視網膜病變、視神經疾病及老花眼手術矯正等複雜問題。塗博士的診所配備先進檢查設備，提供科學、準確、高效的診療體驗，是大紐約地區華人社區信賴的眼科專家。

法拉盛診所地址：

136-36 39th Ave (二樓) Flushing, NY 11354（大停車場對面）

看診時間：週一、週二、週四、週五、週六

預約電話：646-530-8400

接受多種保險，自費者優惠