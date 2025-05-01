麥當勞美味再升級 全新麥脆條和奶油辣椒蘸醬絕配組合

圖:麥當勞推出全新麥脆條和奶油辣椒蘸醬菜單項目，將於5月5日前在全國所有參與餐廳供應，粉絲們勿錯過體驗大膽新口味。

我們一直在傾聽粉絲們在社交平臺上的聲音，他們有一個一致的心願：想要更多的雞肉。但不是普通的雞肉，而是要多汁、可蘸食的完美雞肉。經過無數次口味測試，麥當勞 準備推出一對風味絕佳的組合 McCrispy Strips 和全新的奶油辣椒蘸醬。這是自2021年以來，麥當勞首次在美國市場新增的永久性菜單項目，將於5月5日前在全國所有參與餐廳供應，粉絲們將體驗到大膽新口味。

麥當勞的 McCrispy Strips將雞肉美味提升至全新高度：選用多汁的100%白肉雞肉製成，裹上金黃色的酥脆面包皮，迸發出大膽、全新的黑胡椒風味，令人難以抗拒。此外，McCrispy Strips 還搭配絕佳拍檔─奶油辣椒蘸醬，這款鹹甜交融、微辣開胃的醬料，能完美激發 McCrispy Strips 的全部風味體驗。

麥當勞首席行銷和客戶體驗官Alyssa Buetikofer說：自從今年擔任美國業務領導人的新職務以來，我一直很高興讓粉絲們體驗我們更多樣的雞肉產品。整個行業對雞肉條的需求異常火爆，因此我們深知我們必須推出一款讓人垂涎欲滴、值得等待的產品。我們花了很多時間，傾聽了粉絲們的聲音，打造出了一款他們真正渴望的產品。最令人興奮的是，這還只是開始。

粉絲們可以選擇三塊裝或四塊裝的麥脆條，分別配上一個或兩個奶油辣椒蘸醬杯。同時，您還可以搭配自己喜愛的麥當勞招牌醬汁醬(如香辣燒烤醬、香辣水牛醬、奶油牧場等)，為您的麥香脆條增添風味，發現屬於您的專屬美味組合。

麥當勞高級副總裁兼首席供應鏈 官Cesar Piña表示：當我們推出像McCrispy Strips這樣的新功能表時，我們深知肩負著滿足顧客期望的重要承諾。從我們採購食品的農場到餐廳烹製食品的方式，每一個環節都需要供應商、特許經營商與公司員工的通力合作。麥當始終以最高標準要求自己,旨在為粉絲們帶來無與倫比的美味體驗。

敬請關注麥當勞社交媒體，瞭解更多關於如何通過麥當勞應用程式、門店堂食、麥當勞外賣和參與門店的直通車購買新款麥脆條和奶油辣椒蘸醬的最新資訊。部分地區今天甚至已經可以嚐鮮。

麥當勞美國（McDonald's USA, LLC）每天為數以百萬計的顧客提供用優質原料製作的各種菜單選擇。在麥當勞約13500家美國餐廳中，95%的餐廳由獨立特許經營商擁有和經營。欲瞭解更多資訊，請訪問 www.mcdonalds.com，並在社交網站上關注我們：X、Instagram、TikTok 和 Facebook。