Sift Bake Shop 與 A.T.Y Bar & Bonbons 康州金神大賭場新店正式開幕

Sift Bake Shop和 A.T.Y Bar & Bonbons 二店同時在金神開幕

康州金神大賭場與 A.T.Y Hospitality 於4月8日星期二舉行了特別剪綵儀式，歡慶 Sift Bake Shop，以及由 Grey Goose 呈獻的 A.T.Y Bar & Bonbons 二店的同時開幕。Sift Bake Shop 與A.T.Y Bar & Bonbons 都是甜點主廚 Adam Young 及其妻子 Ebbie 創建的家族持有概念餐飲，兩家店皆位於Earth賭場的冬季入口處。

Sift Bake Shop 佔地 2,930 平方英尺，主打各式手工麵包、早餐酥點與甜鹹小食。餐廳所有菜品皆採用新鮮食材手工製作，並在 Sift Bake Shop 配備先進設備的內部廚房中完成。 Sift Bake Shop 的招牌甜品包括巧克力可頌、歌劇院蛋糕、核桃 糯糯包、以及胡蘿蔔蛋糕捲。顧客還能品嚐特選無麩質餅乾，並且將甜品搭配多種咖啡、茶、拿鐵、特色手工飲品，以及更多選擇。

緊鄰 Sift Bake Shop 的 A.T.Y Bar & Bonbons 由 Grey Goose 呈獻。這間精品概念酒吧佔地570平方英尺，將精調雞尾酒、葡萄酒、陳年美酒，搭配手工製作的巧克力糖果。所有巧克力皆為現場自製，並以手工包裝提供外帶禮盒。A.T.Y 同時也供應小食拼盤，例如芝士熟食冷肉沾醬三拼盤，內含多款口味的醬料，搭配香烤法式長棍麵包。

金神大賭場總裁暨總經理 Jeff Hamilton 表示：「認識 Adam （Young）的人都知道，待客之道對他來說就是一切。他明白應該如何走進房間，以及怎樣提供頂級的客戶服務，無論是面對全是企業高層的會議，還是接待來訪 Sift 的客人。他也是一位鼓舞人心的領導者，會親自下廚、與團隊並肩作戰。他的性格與領導風格，和我們的品牌完美契合。」「Sift Bake Shop 與?A.T.Y Bar & Bonbons 正是我們打造沉浸式餐飲體驗策略的嶄新一步。過去幾年，我們持續引進世界級美食場地，讓我們的物業真正轉型為頂尖的餐飲目的地。看到 Sift Bake Shop 與?A.T.Y Bar & Bonbons 取得持續成功，尤其是在我們的全新店址，讓我們十分激動。」

Adam Young 也表示：「能夠成為金神的最新一員，我們感到非常興奮。」「Sift 在過去十年間成長迅速，要將品牌擴展，你必須與真正理解並認同你的理念的人合作。根據我們的情況，還包括重視待客之道，以及對他人要服務熱誠，這些我都在和金神合作期間找到了。我們真心希望能為每位賓客帶來一點點喜悅，也期待能歡迎每一位新顧客的到來。」

金神與 A.T.Y Hospitality 的合作始於2019年，當時 Adam Young 加入了金神其中一個最大型活動 Sun Wine & Food Fest 的名人主廚陣容。在2025年度的 Sun Wine & Food Fest 活動中，他擔任 CT Spotlight 的主廚，並與 Preston Ridge Vineyard 合作，同時他也參與了深受歡迎的 Celebrity Chef Dine Around ，以及 Sun Wine & Food Fest 的壓軸活動 Grand Tasting。

瞭解更多關於 Sift Bake Shop 與 A.T.Y Bar & Bonbons（由 Grey Goose 呈獻）的資訊，請造訪mohegansun.com/sift。更多金神的資訊，請致電 1.888.226.7711 或造訪 mohegansun.com。請在 Facebook 上加入我們，透過 @mohegansun 在 X 和 Instagram 追蹤我們，在 YouTube 上觀看我們的影片。