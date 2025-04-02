「給媽媽做一道菜」母親節繪畫比賽邀你一起獻愛，4/16截稿

「給媽媽做一道菜」美國味全母親節繪畫比賽徵稿中，4/16截稿。

今年世界日報 與美國味全再次攜手舉辦一場創意母親節繪畫比賽，邀請全美18歲以下的青少年與兒童一同參與。本次比賽的主題是「給媽媽做一道菜 （Make a Dish for Mom）」，通過溫馨節日活動激發孩子感恩之心，引導他們用繪畫的方式表達對母親的愛意。

本次比賽將繼續採用線上評選方式，分為初選和決選兩個階段。初選由三位評審獨立作業，決選採用視訊會議軟體進行。比賽評審分別是林怡伶(Eleen Lin)、謝高元(James Hsieh)、詹子瑩(Naomi Chan)。三位評審將秉持公正客觀原則，以嚴謹的評判標準對參賽作品進行多維度審視，最終甄選出脫穎之作。

本屆評審：

林怡伶，畢業於美國耶魯大學 藝術學院，取得繪畫與版畫碩士，以及英國斯萊德美術學院學士專業。她的作品曾在多地展出，包括紐約市 布朗士藝術博物館與皇后區藝術博物館、中國的廣東美術館、韓國的光州美術館等。

個人網站：https://www.eleenlin.com/

謝高元，1990年出生於美國，在台灣桃園長大，2017年畢業於紐約帕森斯藝術學院，拿到藝術碩士學位，大學則在元智大學主修藝術與設計。畢業至今，他在紐約市積極參與各大展覽以及藝術博覽會。

個人網站：https://www.jameshsieh.com/

詹子瑩，一位活躍於台美的策展人、作家、藝術家與美術老師，擁有紐約視覺藝術學院策展實踐碩士學位，策展主題聚焦移民經驗、多元文化與環境關係，其創作涵蓋繪畫、版畫與陶藝。2024年，他的版畫作品登上紐約市 LinkNYC電子看板，於五大區輪播展示。

個人網站：https://tzuyingchan.com/

本項比賽分為幼童組（四歲至未滿九歲）、高童組（九歲至未滿十四歲）和青少年組（十四歲至未滿十九歲）。參賽者需以繪畫紙（限11英寸×14英寸，橫豎構圖皆可）設計作品。主辦單位鼓勵參賽者使用線上投稿系統（weichuan.wjwebsite.com），截止日期為2025年4月16日。如選擇實體投稿，請於作品背後註明參賽者姓名、出生年月日、聯絡電話、電子信箱及參加組別，並在4月16日前將作品郵寄至紐約世界日報活動組（141-07 20th Ave, 2nd Floor, Whitestone, NY 11357）。

為表彰優秀的參賽選手，主辦單位將提供豐富的獎金、獎狀和獎牌，總獎金高達3,900元！評選結果及優勝作品將於5月初在世界日報、世界新聞網以及官方Facebook粉絲專頁發表，敬請密切關注比賽最新消息。欲瞭解更多詳情，請參考比賽報名網站weichuan.wjwebsite.com或撥打電話718-746-8889分機213洽詢。