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頂尖視網膜團隊VRMNY推出當天視網膜檢查服務

紐約訊
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VRMNY推出當天視網膜檢查服務。
VRMNY推出當天視網膜檢查服務。

由11位國際知名的眼科教授、專家醫師組成的「紐約玻璃體視網膜黃斑專家團隊VRMNY」(Vitreous Retina Macula Consultants of New York ) 推出當天視網膜檢查服務，為大家作好視網膜病變的預防措施。該團隊在華埠設有診療中心。

VRMNY醫生團隊集合了世界上一些最優秀和最受尊敬的11位知名眼科醫生和視網膜專家，被譽為紐約頂級專家和紐約市最受好評的視網膜專家團隊之一。入選「新聞週刊」美國350位最佳眼科醫生和驗光師名單。按建議一般人如果年齡在50歲以上，有下述疾病的其中一項：糖尿病、高血壓、看見閃光或飛蚊症、和家族有視網膜病史，就應該定期做視網膜檢查。

紐約玻璃體視網膜黃斑專家VRMNY的眼科醫生團隊是國際性的，無論您的眼睛有什麼問題，都可以從這11位經驗豐富、才華橫溢、且評價很高的眼科醫生處獲得解決方案。

眼科治療從綜合診斷開始，其中可能包括影像診斷。眼科醫生依靠門診手術來治療各種眼部疾病。在醫生辦公室完成的治療包括：玻璃體內註射、筋膜下注射、去除霰粒腫、結膜囊腫治療、結膜下利多卡因、倒睫脫毛、玻璃體內類固醇植入等等，這些和其他眼科手術可以糾正視力問題、減輕疼痛並緩解影響病患生活質量的症狀。

鐳射是眼科治療中最先進的技術之一。醫生會精確地治療目標區域。VRMNY 提供的鐳射手術包括：全視網膜光凝術 (PRP)、光動力療法 (PDT)、YAG 囊切開術、虹膜切開術、冷凍療法、聚焦鐳射、預防性鐳射、間接鐳射等，這些微創眼科手術可減少停機時間並改善病患的治療結果。

對於復雜的眼部疾病，手術可能是最好的治療方法。如果其他治療（包括藥物）無效，眼科醫生會選擇手術。VRMNY 團隊可執行以下手術：白內障手術、LASIK 眼科手術、角膜移植、青光眼手術、視網膜脫離修復、晶狀體切除術、視網膜切開術和視網膜切除術、玻璃體切除術、鞏膜扣、膜剝離、內眼鐳射視網膜固定術/內窺鏡檢查、角膜切除術、角膜移植術、淚點閉塞或淚點燒灼等。

VRMNY華埠診所: 110 Lafayette St, 502室，New York, NY 10013，預約電話: (212) 861–9797。VRMNY同時在中城、布碌崙、威郡都設有診所，預約電話：212-861-9797。診所網站（含醫生介紹）: www.vrmny.com。

華埠 布碌崙 糖尿病

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