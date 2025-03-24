美豐銀行宣布收購第一IC銀行 喬州兩大亞裔銀行強強聯手 金融版圖跨入加州

美豐銀行首席執行長陳競鴻表示，收購第一IC銀行將可提高競爭力，擴大對客戶的服務。(記者張蕙燕攝影)

總部位於喬治亞州Doraville市的美豐銀行(Metro City Bank)母公司美豐銀行控股公司(MetroCity Bankshares, Inc.，NASDAQ: MCBS)宣布，已與第一IC銀行(First IC Bank)母公司第一IC控股公司(First IC Corporation，OTCEM: FIEB)簽署最終合併協議，美豐銀行將透過現金與股票交易方式收購第一IC銀行，進一步擴大市場版圖。

根據合併協議，第一IC銀行股東將獲得338萬4588股美豐銀行普通股及約1.12億元現金，交易總價值約2.06億元，預計於2025年第四季度完成，但仍需獲得監管機構及第一IC股東批准。合併後，總資產將達48億元，存款總額37億元，貸款 總額41億元，業務規模顯著擴大，並提升技術與業務發展空間。

擴展市場布局 美豐銀行進軍加州

美豐銀行首席執行長陳競鴻(Farid Tan)接受本報專訪時表示，總部同樣位於Doraville市百福大道(Buford Highway的第一IC銀行，在亞特蘭大都會區擁有六家分行，與美豐銀行市場格局相似，透過此次收購可減少營運成本，進一步提升競爭力，並提高客戶服務品質。

此外，第一IC銀行在加州洛杉磯 設有分行及貸款辦公室，這將使美豐銀行的業務範圍從美國東南部拓展至紐約、德州，如今更正式進軍加州洛杉磯，鞏固亞裔社區的金融服務市場。

穩健經營 併購助力長期成長

美豐銀行於2006年以初始資本3050萬元創立，在韓裔董事長白樂泳(Nack Paek)與華裔的陳競鴻攜手領導下，以亞特蘭大為中心，近20年來從社區銀行出發，穩健經營，逐步伸入社區，已在全美有20家分行。

陳競鴻指山，該銀行的首次收購是在2012年時併購了被聯邦保險存款公司(FDIC)解散的國際銀行。2019年成立的美豐銀行控股公司握有美豐銀行100%股分，並在那斯達克上市。迄今不到6年內，美豐銀行再度透過併購擴展業務，預計年底完成第一IC銀行的收購交易，並在2026年6月左右完成所有電腦系統和顧客的整合和銜接工作。

他表示，「銀行資本額擴大才能提升競爭力，未來美豐銀行將朝此方向，持續尋找有價值的投資機會，進一步拓展業務。」

兩大亞裔銀行強強聯手 穩固市場領先地位

據了解，第一IC銀行於2000年在喬州Doraville創立，2017年成立第一IC控股公司(First IC Corporation)，隨後將銀行名稱更改為第一IC銀行。截至2024年底，總資產為12億元，存款總額9.75億元，貸款總額9.93億元。目前在亞特蘭大地區擁有六家分行，外州市場包括紐約Bay Side、新澤西州Palisades Park、加州洛杉磯、德州Carrollton等地，總共有10家分行。此外，在達拉斯、洛杉磯設有貸款辦公室。

第一IC銀行控股公司董事長Chong Chun指出，該銀行長期以來與美豐銀行是競爭對手，也一直相互欣賞。此次合併不僅可強化業務發展，更能提供更完整的金融服務給客戶、員工與社區。他表示為團隊過去的努力與成就感到自豪，也相信這次合併將進一步延續服務社區的承諾。