4月20日媽祖聖誕紐約花蓮慈惠堂盛大慶祝

北港朝天宮媽祖在紐約花蓮慈惠堂的分靈。

去年5月台灣北港朝天宮媽祖遠渡重洋，分靈紐約花蓮慈惠堂，守護美國的信眾。4月20日（星期日）是天上聖母媽姐生日，紐約花蓮慈惠堂將舉行系列盛大慶祝活動，並準備壽桃、壽麵及餐點，歡迎十方善信大德前來共享喜慶。

去年5月北港朝天宮媽祖出巡紐約，分別拜訪僑社和參加紐約台灣節活動，隨後分靈紐約花蓮慈惠堂供信眾參拜，是紐約社區的一大盛事。

媽祖早已由海神信仰轉化為母親之神。因具有母親的特質、慈母的形象，信徒會將對母親的依賴感投射到媽祖身上，使媽祖成為「母親之神」，而普受百姓愛戴。北港朝天宮有331年歷史，為國定古蹟，香火鼎盛，信徒遍及全球五大洲，是台灣唯一佛教和道教合一之宮廟。北港朝天宮是全台媽祖信仰中心之一，每年最多信徒到訪參拜之宮廟。

隨著北港朝天宮媽祖分靈紐約花蓮慈惠堂，紐約地區已有自己的「迎媽祖」活動，凝聚僑社廣大的信仰力，展現文化藝術的豐富與多元性，透過慶典活動感受媽祖的神威，學習媽祖慈悲為懷的精神。

位皇后區大學點 的「紐約花蓮慈惠堂」依台灣名師設計而建，雄偉壯觀，殿脊同瓦覆頂，脊昂高翅，在中更顯富麗莊嚴，靈氣十足，拾級而上，爐煙觸目，清香四溢，讓人一洗風塵，實有絕殊離俗之感，是紐約一處重要的宗教文化道場，香火鼎盛。

紐約花蓮慈惠堂地址：22-06 121 St., College Point, NY 11356，電話：718-961-1996。