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布碌崙鼎盛茸參堂 買滿$1000送名貴燕窩補品

紐約訊
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鼎盛茸參行經銷各種名貴補品
鼎盛茸參行經銷各種名貴補品

位於布碌崙七大道的鼎盛茸參堂，滋補養生，源自天然，守護健康為經營宗旨服務社會大眾僑胞。

當下的人們生活在快節奏的都市生活中，越來越多的人開始關注自身健康，尋求天然的滋補養生方式。鼎盛茸參堂秉承「藥食同源」的中華養生智慧，為客戶精選全球優質滋補品，助客人開啓健康生活新篇章。

千年傳承，品質保證

紐約布碌崙七大道鼎盛茸參堂秉承誠信經營為原則，甄選道地藥材。他們深知，只有優質的原料，才能成就上乘的滋補品。因此，他們堅持從源頭把控品質，與全球知名產區建立長期合作關係，確保每一份產品都經過嚴格篩選達品質上乘。

公司產品種類齊全，滿足多元需求

他們為客戶提供種類齊全的高端滋補品，包括參茸、燕窩、蟲草、海參、靈芝等珍貴食材，以及各類養生茶飲、藥膳湯料等。無論客人是需要增強免疫力、調理氣血、還是美容養顏，他們都能為客人提供專業的建議和優質的產品。

專業服務，貼心呵護：每天更新各種不同的養生湯品

他們的團隊擁有豐富的專業知識和經驗，能夠根據客戶的個人體質和需求，提供個性化的滋補方案。他們堅信，只有瞭解客戶的需求，才能為客戶推薦最適合的產品，讓客戶享受更貼心的服務體驗。

誠信經營，值得信賴

紐約布碌崙七大道鼎盛茸參堂始終堅持誠信經營，絕不以次充好。他們深知，客戶的信任是最寶貴的財富，將竭誠為客戶提供優質的產品和服務，讓客人買得放心，吃得安心。

活動期間，優惠多多

紐約布碌崙參茸行特推出多項系列優惠活動，回饋新老客戶。凡進店消費滿$500，即可享受9折優惠；滿$1000即送一盒名貴燕窩補品1ZO

瞭解更多養生資訊和優惠活動！期待客戶的光臨！

地址：5203 7 Ave Brooklyn NY11220 電話（646）453-1888

滋補養生深入人心
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