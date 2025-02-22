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蛇年金輝 賀新春中國信託銀行新春定存高達4.00% APY

紐約訊
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美國中國信託銀行全美共有21個服務據點，遍及加州，紐約州，紐澤西州及亞利桑那州。
美國中國信託銀行全美共有21個服務據點，遍及加州，紐約州，紐澤西州及亞利桑那州。

賀新年! 美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）推出12個月定存4.00%年利率及36個月定存3.68%牌告利率，幫助客人達成蛇年儲蓄目標。

該優惠只限於在中國信託銀行分行開戶辦理，12個月定存4.00%年利率最低開戶金額為50,000美元。獲得此優惠利率，客戶必須同時開設全新或已擁有個人或商業支票帳戶，既有支票帳戶，當日支票帳戶餘額至少為$5,000。全新支票帳戶，開戶當日支票帳戶金額至少為$5,000。36個月定存3.68%牌告利率最低開戶金額為$1,500美元。詳情請至中國信託銀行分行或撥打1-888-308-0986。

中國信託銀行持續打造更完整的客戶服務網絡，目標成為華人銀行的第一品牌。目前美國中國信託銀行全美共有21個服務據點，遍及加州，紐約州，紐澤西州及亞利桑那州。將持續落實中國信託We are family的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。

除了存款業務，中國信託銀行還提供多種房屋貸款方案並接受海外財產證明及信用紀錄，幫助新移民完成購屋美夢。房屋貸款也可透過網路直接申請房貸。財富管理團隊，幫助您打造個人化的投資理財計畫，提早規劃退休生活並保障您與您家人的未來。同時中國信託銀行是聯邦小型企業署認證的優先核貸銀行，提供多種小型企業商業貸款服務，專人一對一服務，成功幫助多家華資企業獲得貸款。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情請上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。

美國中國信託銀行全美共有21個服務據點，遍及加州，紐約州，紐澤西州及亞利桑那州。
美國中國信託銀行全美共有21個服務據點，遍及加州，紐約州，紐澤西州及亞利桑那州。

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