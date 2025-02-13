馬里蘭LIVE!賭場大酒店歡慶農曆新年傳統慶祝活動喜迎蛇年賀新歲祝願長壽吉祥
馬里蘭LIVE!賭場大酒店(Live! Casino & Hotel Maryland)日前舉辦傳統亞洲文化慶祝活動，以迎接農曆蛇年的到來。蛇年農曆新春從1月29日（大年初一）開始，蛇在中國十二生肖中排行第六，象徵著長壽與吉祥。和往年相同，2025年的賀歲慶祝活動由舞獅表演揭開序幕，嘉賓與賭場團隊首先欣賞精彩的傳統醒獅採青，隨後獅隊在賭場大廳內巡遊和在不同地點停留表演，為賓客送上節日的祝福。
「農曆新春傳承數千載，對於我們的許多客人來說，這個慶祝已成為Live！賭場最受歡迎的一項傳統，很多平常無法參與這些美麗習俗的非亞裔民眾也都樂在其中！」Live！賭場關係（亞洲市場部）總監Dolma Yawongtsang 說，「賀歲活動將持續整個正月，並為我們的Live! Reward會員提供特別優惠。我們的亞洲特色風味美食餐廳樂富小館（Luk Fu）亦推出了應節賀年菜譜。除外，賭場內的節慶裝飾隨處可見，我們還將舉行一個25,000元百家樂大賽，最高獎金多達8,888元，以增節日添氣氛。」
賭場內舉目皆是濃郁的特色布置，以慶祝蛇年帶來的智慧、內省和變革，還有傳統的紅燈籠、金元寶幣和中國結，瑞氣滿溢。此外，樂富小館的年菜選項豐富，包括龍蝦冬陰功湯、海鮮大雜燴、和清蒸銀鱸等。
六次榮獲AAA四鑽評級的馬里蘭LIVE!賭場大酒店於2012年投入運營，旋即成為全美最大型及最豪華的商業賭場之一。馬里蘭LIVE!賭場大酒店為客人提供一系 列服務，從博彩、娛樂、世界級餐飲到酒店住宿，應有盡有，因此除了一直被視為馬州最佳旅遊景點之外，更榮獲《美國新聞與世界報導》評為馬州十大最佳酒店之一。賭場位於華盛頓特區與巴爾的摩市之間，毗鄰大受民眾歡迎的Arundel Mills Mall購物商場，而且提供免費停車，十分方便。賭場加上The HALL at Live!表演廳、及與FanDuel at Sports & Social Maryland合作、全馬州首屈一指的 Sportsbook 運動投注站，是區內最大的娛樂勝地之一。其他設施包括超過200款現場賭桌遊戲和4,000台老虎機、一個大型撲克廳和兩個高額賭廳，還有吸煙人士專用的Orchid Gaming & Smoking Patio。屢獲殊榮的酒店擁有310間豪華客房，優雅的Live! Spa則提供一系列煥發活力和逆齡水療服務，而且還有五間可為顧客提供私密享受的水療酒店套房。除外，賭場也彌漫著濃厚的文化藝術氣息，The Cordish Art Collection展出超過40件由Andy Warhol等著名當代藝術家創作的作品。美食餐廳更是數之不盡，包括《Zagat》推薦的The Prime Rib、提供早午晚餐的David’s、亞洲特色風味美食餐廳樂富小館、還有該縣唯一韓國燒烤餐廳 KOHO Korean BBQ House。馬里蘭LIVE!賭場大酒店由The Cordish Companies的附屬公司擁有和運營。
馬里蘭LIVE!賭場大酒店地址：7002 Arundel Mills, Circle #7777, Hanover, MD 21076。有關賭場更多資訊，請瀏覽網站https://maryland.livecasinohotel.com。
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