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黎保利律師談建築工地受傷時的注意事項

紐約訊
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黎保利律師樓的律師陣容巨大，其中有4位成員被評為紐約市的「超級律師」或「明日之星」律師。前中為服務華人社區30多年的黎保利律師。
黎保利律師樓的律師陣容巨大，其中有4位成員被評為紐約市的「超級律師」或「明日之星」律師。前中為服務華人社區30多年的黎保利律師。

建築工作是紐約市最危險的工作之一，建築工人因工失去性命或造成終身殘障時有發生，華人社區有不少同胞從事這一職業。2015年美國職業安全與健康總局發現高達90%發生死亡傷害的施工場地中是違反了施工安全條例。精於為建築工人工地意外賠償管司的黎保利律師總結他近40年的律師經驗，對非工會工人或是在工地受傷的短期日間勞工，建議當事人在意外發生時，採取以下的6個步驟，將有助於確保得到應得的補償：

1）立即就醫

儘管應該立刻撥打911，但雇主普遍會企圖通過將受傷的員工帶到私人診所或地點偏遠的醫院來「掩蓋」傷害。為了防止這些情況的發生，當事人必須把持自己的就醫流程。比如打911或電話給親人、朋友或立即尋求律師代表。

2）不要隨意簽署文件-受傷時，雇主可能會施壓並迫使工人簽署一個數額很低的和解協議來迅速解決﹂問題」，不要被矇騙！在工作場所受傷後，應先諮詢律師，再簽署任何文件。

3）拍照留證-拍攝事件現場和導致受傷的設備的照片。這些照片將作為事故發生時的場景視覺記錄。許多遇到傷害的情況，雇主試圖否認傷害的發生，篡改傷害發生的原因，或改變案發現場佈置，以避免責任。

4）好記性，不如爛筆頭-記憶隨著時間的推移會變得朦朧，所以一旦能夠書寫就立刻記下關於事件的一切。包括目擊受傷的任何同事的姓名，位址和聯繫方式，以及雇用主。擁有事件目擊證人將對案件至關重要。

5）向雇主提交報告，並向工人賠償委員會索賠-以向主管和雇主發送有關事先記錄的事件的書面聲明來通知主管和雇主。越詳細越好，詳細描述案件發生的事實和經過。

6）諮詢律師-諮詢一家在建築人身傷害領域內具有豐富辦案經驗的律師樓。不需要支付任何律師諮詢費用。

黎保利律師樓是一家100%專門打人身傷害案件的律師事務所，在與建築意外有關的人身傷害案件中頗有建樹，包括腳手架跌倒、梯子事故、有損壞的工作設備導致受傷、工會工傷、掉落物品或碎屑砸傷，和重型設備事故等等。資深專業的超級律師團隊為工地人身傷害事故的受害者贏得超過數億美元的賠償。

免費諮詢請致電（888）620-3888。24小時緊急熱線:888-988-0247。地址:233 Broadway, Suite 2348, New York (近市政府)，可預約在布碌崙法拉盛都有辦事處。

黎保利 布碌崙 法拉盛

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