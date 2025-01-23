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賓州金鋒大賭場喜迎蛇年 祥獅獻瑞迎新春 爆竹聲聲博好彩

紐約訊
圖：金鋒大賭場東方市場部恭祝大家新的一年，身體健康，事事順心如意，蛇年行大運！
圖：金鋒大賭場東方市場部恭祝大家新的一年，身體健康，事事順心如意，蛇年行大運！

鴻運當頭迎新年，財源廣進喜連連。位於賓州伯利恆(Bethlehem)的金鋒大賭場(Wind Creek Bethlehem)，為迎接蛇年的來臨，特定於大年初五，2月2日(周日)下午1時整，於該賭場舉行新春賀年博彩慶祝儀式，將請來醒獅團慶祝2025農曆新年，在爆竹鑼鼓聲中祥獅采青賀新歲，開啟新一年的運勢。另外，該賭場1月29日(大年初一)到2月5日(大年初八)期間，巴士VIP贈送$100泥碼，歡迎新春期間前往該賭場，試手氣，博得好頭彩，好運一整年。

位於賓州伯利恆的金鋒大賭場，是一家結合博弈、休閒、購物消費於一體的度假中心，原名為紳士賭場(Sands Casino Resort Bethlehem)，2019年後改為現名。該賭場有超過2000多台最新型的角子機、150多台牌桌，以及深受眾多博弈客喜愛、戰況激烈的Poker Room。喜愛運動博彩的民眾，可以利用該賭場的Sportsbook，透過現場或線上下注，為自己心愛的球隊加油，添加博弈的樂趣。

在休閒方面，該賭場AAA四顆鑽石級的旅館，兩棟樓有超過550間房，配備舒適豪華頂級床、名家設計個人化衛浴設備、免費高速上網服務，還有男女老少都喜愛的購物中心，為到訪者打造一個暫離喧囂的世外桃源。美食區現有starbucks、Signature cakes and pies、Chopstick、Urban Table、The Market Gourmet Express、Chop House、Steelworks Buffet & Grill、Twisted Tees等著名餐廳入駐，美食廣場提供各國麵食、小吃、點心及飲品。賭場內的購物中心現有Coach、Tommy Hilfiger、Michael Kors、Famous Footwear、Chico’s、Guess、Kay Jewelers等商店入駐，購物中心內還有適合全家同樂的遊樂場以及可供表演的舞台。該賭場的舞台經常舉辦各類演唱會或表演，如今年第一季將有Michael Jackson History Show、Dancing With The Stars LIVE!、Sam Morril : The Errors Tour、The Best of The Eagles、以及紀念貓王90歲冥誕的(The 3 Kings Ultimate Elvis 90th Birthday Experience)等精彩可期的表演，詳細演唱會信息，請至該賭場官網查詢。該賭場設有三間寬敞大型會議場廳，搭配550間酒店房及各式各類美食餐廳，可供舉辦會議、研習會及婚禮。如需預訂，可聯繫該賭場東方市場部。

新春期間鴻運當頭，可以到金鋒大賭場試試手氣，也可利用周末時光帶全家到賓州郊外的伯利恆，遠離令人心煩氣躁的大都市，小住幾天沉澱心情，為新的一年展開新的氛圍。

爆竹聲聲響震天，鑼鼓喧天除舊歲，祥獅獻瑞迎蛇年，群獅采青好運來。由執行副總裁劉百理所帶領的東方市場部，每年新年期間舉辦新春賀年博彩慶祝儀式，將農曆新年熱鬧非凡、喜氣洋洋及鴻運連連帶到美國社會。金鋒大賭場(Wind Creek Bethlehem)地址：777 Wind Creek Blvd., Bethlehem, PA 18015，中文服務專線：484-777-7273。有關賭場詳細信息、預定會議、婚禮場地、預約酒店及演唱會信息，請瀏覽該賭場官網：www.windcreek.com。

賓州

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