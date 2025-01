賓州金鋒大賭場喜迎蛇年 祥獅獻瑞迎新春 爆竹聲聲博好彩

圖:金鋒大賭場東方市場部恭祝大家新的一年,身體健康,事事順心如意,蛇年行大運!

鴻運當頭迎新年,財源廣進喜連連。位於賓州 伯利恆(Bethlehem)的金鋒大賭場(Wind Creek Bethlehem),為迎接蛇年的來臨,特定於大年初五,2月2日(周日)下午1時整,於該賭場舉行新春賀年博彩慶祝儀式,將請來醒獅團慶祝2025農曆新年,在爆竹鑼鼓聲中祥獅采青賀新歲,開啟新一年的運勢。另外,該賭場1月29日(大年初一)到2月5日(大年初八)期間,巴士VIP贈送$100泥碼,歡迎新春期間前往該賭場,試手氣,博得好頭彩,好運一整年。

位於賓州伯利恆的金鋒大賭場,是一家結合博弈、休閒、購物消費於一體的度假中心,原名為紳士賭場(Sands Casino Resort Bethlehem),2019年後改為現名。該賭場有超過2000多台最新型的角子機、150多台牌桌,以及深受眾多博弈客喜愛、戰況激烈的Poker Room。喜愛運動博彩的民眾,可以利用該賭場的Sportsbook,透過現場或線上下注,為自己心愛的球隊加油,添加博弈的樂趣。

在休閒方面,該賭場AAA四顆鑽石級的旅館,兩棟樓有超過550間房,配備舒適豪華頂級床、名家設計個人化衛浴設備、免費高速上網服務,還有男女老少都喜愛的購物中心,為到訪者打造一個暫離喧囂的世外桃源。美食區現有starbucks、Signature cakes and pies、Chopstick、Urban Table、The Market Gourmet Express、Chop House、Steelworks Buffet & Grill、Twisted Tees等著名餐廳入駐,美食廣場提供各國麵食、小吃、點心及飲品。賭場內的購物中心現有Coach、Tommy Hilfiger、Michael Kors、Famous Footwear、Chico’s、Guess、Kay Jewelers等商店入駐,購物中心內還有適合全家同樂的遊樂場以及可供表演的舞台。該賭場的舞台經常舉辦各類演唱會或表演,如今年第一季將有Michael Jackson History Show、Dancing With The Stars LIVE!、Sam Morril : The Errors Tour、The Best of The Eagles、以及紀念貓王90歲冥誕的(The 3 Kings Ultimate Elvis 90th Birthday Experience)等精彩可期的表演,詳細演唱會信息,請至該賭場官網查詢。該賭場設有三間寬敞大型會議場廳,搭配550間酒店房及各式各類美食餐廳,可供舉辦會議、研習會及婚禮。如需預訂,可聯繫該賭場東方市場部。

新春期間鴻運當頭,可以到金鋒大賭場試試手氣,也可利用周末時光帶全家到賓州郊外的伯利恆,遠離令人心煩氣躁的大都市,小住幾天沉澱心情,為新的一年展開新的氛圍。

爆竹聲聲響震天,鑼鼓喧天除舊歲,祥獅獻瑞迎蛇年,群獅采青好運來。由執行副總裁劉百理所帶領的東方市場部,每年新年期間舉辦新春賀年博彩慶祝儀式,將農曆新年熱鬧非凡、喜氣洋洋及鴻運連連帶到美國社會。金鋒大賭場(Wind Creek Bethlehem)地址:777 Wind Creek Blvd., Bethlehem, PA 18015,中文服務專線:484-777-7273。有關賭場詳細信息、預定會議、婚禮場地、預約酒店及演唱會信息,請瀏覽該賭場官網:www.windcreek.com。