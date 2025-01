1月13日(週一):

●縫紉俱樂部:開放實驗室

Sewing Club: Open Lab

1/13, 10:00am - 12:00pm

Location:89-11 Merrick Boulevard , Jamaica

https://www.queenslibrary.org/

1月14日(週二):

●冬季兒童摺紙活動

Winter Origami for Kids

1/14, 3:00pm - 4:00pm

Location:312 Beach 54 Street, Arverne

https://www.queenslibrary.org/

1月15日(週三)

●全民尊巴!

Zumba for All! (in Spanish)

1/15, 2:00pm - 3:00pm

Location:86-07 Broadway, Elmhurst

https://www.queenslibrary.org/

1月16日(週四)

●園藝俱樂部

Cambria Heights Gardening Club

1/16, 6:00pm - 7:30pm

Location:218-13 Linden Boulevard

https://www.queenslibrary.org/

1月17日(週五)

●兒童科學趣味

Science Fun Fridays for Kids

1/17, 4:00pm - 5:00pm

Location:108-19 71 Avenue, Forest Hills

https://www.queenslibrary.org/

1月18日(週六)

●慶祝農曆新年:成人摺紙課

Celebrate Lunar New Year

1/18, 11:00am - 1:00pm

Location:193-20 Horace Harding Expressway, Fresh Meadows

https://www.queenslibrary.org/

1月19日(週日):

●兒童國際象棋俱樂部

Chess Club for Kids with Chess Chevra

1/19, 2:30pm - 3:30pm

Location:1637 Central Avenue, Far Rockaway

https://www.queenslibrary.org/