12月16日(週一):

●新年:派對道具製作

NEW YEAR’S EVE: Tube Party Popper

12/16, 2:30pm - 3:15pm

Location:25-55 Francis Lewis Boulevard , Flushing

https://www.queenslibrary.org/

12月17日(週二):

●科技星期二:點亮您的假期

Tech Tuesday: Light Up Your Holidays

12/17, 3:00pm - 4:00pm

Location:218-13 Linden Boulevard, Cambria Heights

https://www.queenslibrary.org/

12月18日(週三)

●賓果遊戲

BINGO Wednesdays

12/18, 2:30pm - 3:30pm

Location:218-13 Linden Boulevard, Cambria Heights

https://www.queenslibrary.org/

12月19日(週四)

●手作:聖誕花環桌飾

DIY Adult Craft: Christmas Wreath Centerpiece

12/19, 5:00pm - 7:00pm

Location:128-16 Rockaway Boulevard, South Ozone Park

https://www.queenslibrary.org/

12月20日(週五)

●搭建薑餅屋

Gingerbread Houses

12/20, 4:00pm - 5:00pm

Location:256-04 Union Turnpike, Glen Oaks

https://www.queenslibrary.org/

12月21日(週六)

●花藝藝術

The Art of Flower Arrangements by Anna Kao

12/21, 2:00pm - 3:30pm

Location:158-21 Jewel Avenue, Flushing

https://www.queenslibrary.org/

12月15日(週日):

●皇后区大事小情#1:《小碗》新书发布会

"Little Bowl" Book Launch Event

12/22, 2:00pm - 3:30pm

Location:41-17 Main Street, Flushing

https://www.queenslibrary.org/