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突破癌症治療困境！二代小分子褐藻醣膠榮獲雙重獎項，成抗癌新希望

【紐約訊】

癌症已連續多年高居台灣十大死因之首，2023年全台癌症死亡人數達53,126人，占總死亡人數的25.8%。小分子褐藻糖膠團隊與高醫大實驗室合作的臨床實驗證明，小分子褐藻醣膠能減輕化療藥物的副作用，有潛力成為癌症化療的輔助物質。最近，由台灣研發的「二代小分子褐藻醣膠」專利技術在創新技術博覽會上脫穎而出，榮獲雙重獎項，再次證明其在抗癌領域的卓越貢獻。

技術革新，提升抗癌效能

傳統小分子褐藻醣膠因吸收率低、成分不穩定等因素，限制了其臨床應用。而此次獲獎的二代小分子褐藻醣膠採用創新「超壓過濾」、「多孔載覆」專利技術，去除了傳統小分子褐藻醣膠製程的沉澱物，並提高水溶性至99%以上。研究顯示，此專利技術使細胞活性提升超過兩倍以上，並進一步增強化免疫系統、抑制腫瘤生長，並改善患者生活品質。

多重機制，全面抗癌

二代小分子褐藻醣膠的抗癌機制主要包括：

活化免疫系統：提升NK細胞活性，增強對腫瘤細胞的殺傷力。

抑制腫瘤生長：阻斷腫瘤血管新生，誘導腫瘤細胞凋亡。

改善腫瘤微環境：提高後天免疫力，降低轉移及復發率。

強化細胞修復：減少化療副作用，維持患者體重與食慾。

「二代小分子褐藻醣膠」專利技術榮獲台灣創新技術博覽會雙重獎項，此技術使細胞活性提...
「二代小分子褐藻醣膠」專利技術榮獲台灣創新技術博覽會雙重獎項，此技術使細胞活性提升超過兩倍以上，並強化免疫系統、抑制腫瘤生長。

臨床實證，改善患者生活

臨床研究表明，二代小分子褐藻醣膠能有效減輕化療副作用，提升患者生活品質。加上高水溶的特性，多了無沉澱的液態劑型選擇、適口性極佳。患者在服用該產品後，體力恢復更快、食欲改善，面對治療更有持續力、能順利完成療程，並將癌症惡化率下降至8%以下。

人體臨床證實，化療搭配小分子褐藻醣膠可讓癌症惡化率降至8%以下
人體臨床證實，化療搭配小分子褐藻醣膠可讓癌症惡化率降至8%以下

專家推薦，成為抗癌新選擇

由於其卓越的抗癌功效和極高的安全性，二代小分子褐藻醣膠已成為癌症患者的新選擇。專家建議，癌症患者可在醫師指導下，將其作為日常保健品，以達到長期免疫維護和腫瘤抑制的效果。

有關更多二代小分子褐藻醣膠的研究與應用，請訪問oligo-fucoidan.com

腫瘤 癌症 免疫力

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