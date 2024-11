City of Yes 住房機會計劃 降低紐約市房租並提供更多經濟適用房

紐約市 的租金 正在上漲,但有計劃改變這一現狀。

我們有一個千載難逢的機會,可以在紐約市建造更多經濟適用房。Yes for Housing 計畫將降低租金並提供150,000+新住房單元。

據統計,近 1/3 的紐約人將超過 50% 的收入用於房租。隨著住房供應的下降,租金上漲。增加新的經濟適用房將為一些人提供新住房,並為租屋族群提供更低的租金。

如果紐約市議會通過 City of Yes 住房機會計劃,它將創造更多經濟適用房。而這些新住房可從幾個方面獲得,例如:高成本社區的新經濟試用房,將辦公空間轉換為住房,或是商業走廊和公共交通附近的住房。這也意味著:

‧降低所有人的租金:透過確保更多經濟適用公寓的供應來防止租金上漲。

‧獲得更多負擔得起的住房的機會:創造負擔得起的住房擁有機會,以便更多的人可以在這裡建立未來。

‧提供更方便的居住地點:在鄰近公車站和市中心的社區建造住房。

‧更強大、更具包容性的紐約市:讓所有人都能接觸到紐約,從年輕的專業人士到家庭和老年人。

City of Yes 是由100多個當地組織和倡導團體,加上數十位民選官員,及全市18個社區共同支援,目的是有計畫地改變紐約市租金上漲的問題,提供更多人人都負擔得起的住房機會。請告訴您的市議員支持 City of Yes 的住房機會,幫助讓更多人都能在紐約市建立未來!