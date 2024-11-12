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City of Yes 住房機會計劃 降低紐約市房租並提供更多經濟適用房

【紐約訊】

紐約市租金正在上漲，但有計劃改變這一現狀。

我們有一個千載難逢的機會，可以在紐約市建造更多經濟適用房。Yes for Housing 計畫將降低租金並提供150,000+新住房單元。

據統計，近 1/3 的紐約人將超過 50% 的收入用於房租。隨著住房供應的下降，租金上漲。增加新的經濟適用房將為一些人提供新住房，並為租屋族群提供更低的租金。

如果紐約市議會通過 City of Yes 住房機會計劃，它將創造更多經濟適用房。而這些新住房可從幾個方面獲得，例如：高成本社區的新經濟試用房，將辦公空間轉換為住房，或是商業走廊和公共交通附近的住房。這也意味著：

‧降低所有人的租金：透過確保更多經濟適用公寓的供應來防止租金上漲。

‧獲得更多負擔得起的住房的機會：創造負擔得起的住房擁有機會，以便更多的人可以在這裡建立未來。

‧提供更方便的居住地點：在鄰近公車站和市中心的社區建造住房。

‧更強大、更具包容性的紐約市：讓所有人都能接觸到紐約，從年輕的專業人士到家庭和老年人。

City of Yes 是由100多個當地組織和倡導團體，加上數十位民選官員，及全市18個社區共同支援，目的是有計畫地改變紐約市租金上漲的問題，提供更多人人都負擔得起的住房機會。請告訴您的市議員支持 City of Yes 的住房機會，幫助讓更多人都能在紐約市建立未來！

租金 紐約市

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