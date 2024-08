發起CPR運動　提高亞裔美國社的心臟驟停存活率和CPR技能

美國心臟協提倡實施徒手CPR運動,降低心臟驟停的比例。美國心臟協會/提供

美國心臟協會 (American Heart Association) 的消費者研究顯示,僅有四分之一亞裔 美國人對正確地實施徒手CPR有信心,而普通人群對此有信心的比例則高達三分之一以上。同一項調查還顯示,近70%的亞裔美國成年人對實施徒手CPR猶豫不決,因為他們擔心會傷害到心臟驟停的患者。在普通人群中,仍有57%的人表達同樣擔憂。

為構建CPR技能、知識和信心,並縮小差距,美國心臟協會發起「今天你準備好了 (Today You Were Ready)」全國宣傳運動,旨在讓亞裔美國人社區學習徒手CPR,並做好挽救生命準備。該運動包括媒體和社區外展,以強調為應對心臟急症做好準備的重要性。這項工作屬於美國心臟協會首要的 Nation of LifesaversTM運動,該運動致力於將旁觀者變成施救者,並到2030年時將心臟驟停的存活率提高一倍。

除非我們分享這些重要公共衛生資訊,否則亞裔美國太平洋島民社區和其他歷史上被排斥的群體仍將比其他群體更有可能死於心臟驟停。心臟驟停倖存者同時也是也是普吉特海灣美國心臟協會社區影響副主席 Albert Tsai 說:我很幸運,我暈倒時,有兩名旁觀者給我做了CPR。但很多人就沒有這麼幸運了。Tsai 表示:通過鼓勵我們的亞裔美國太平洋島民社區學習徒手CPR,我們可改善亞裔美國人及其親人的健康狀況,尤其是那些心臟驟停患者。

「今天你準備好了」運動將為亞裔美國太平洋島民(AAPI)社區提供學習和實施徒手CPR所需的工具和資源。

根據《美國心臟協會雜誌》的研究,在醫院外發生心臟驟停中,約72%發生在家中。這表示若您必須實施CPR,拯救的可能是自己親人。心肺復蘇術是種急救技術,可幫助挽救呼吸或心跳停止之人的生命。協會展示兩個有助挽救生命的簡單步驟,旨在改變猶豫不決的障礙。徒手CPR是沒有人工呼吸的CPR,僅適用於青少年和成年人,共兩個步驟:(1)撥打911;(2)用力快速按壓胸部中央,每分鐘100-120次。

協會調查顯示,人們錯誤認為,對成人或青少年實施徒手CPR需要專門的培訓和認證,並且更有可能因為害怕造成傷害而在實施該技能時猶豫不決。這些誤解導致醫院外心臟驟停的存活率很低(低於10%),而每年有超過35萬美國人發生醫院外心臟驟停。欲瞭解更多資訊或想要觀看英語、普通話和其它語言的徒手CPR培訓視頻,請訪問heart.org/nation。