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紐約幼獅青少年管弦樂團9月21日舉辦新團員甄試

紐約訊
紐約幼獅青少年管弦樂團音樂總監兼指揮鍾啟仁（左）與打擊樂器老師林季靜（右）／2024紐約幼獅青少年管弦樂團在林肯中心的公演，由幾位團員出任主持。
紐約幼獅青少年管弦樂團音樂總監兼指揮鍾啟仁（左）與打擊樂器老師林季靜（右）／2024紐約幼獅青少年管弦樂團在林肯中心的公演，由幾位團員出任主持。

紐約幼獅青少年管弦樂團（YOUTH ORCHESTRA, CYCNY）謹訂於9月21日周六下午1-4時舉辦2024-25年度新團員甄試，地點在皇后區貝賽地段158中學，甄試內容為自選曲一首（無須伴奏）、音階（兩個八度）及視奏，即日起接受報名，歡迎年滿10-18歲，已會演奏至少一項管弦樂器，而且經過紐約州音樂檢定考試4級以上或者英國皇家音樂檢定考試4級以上程度（NYSSMA-LEVEL 4 OR UP or ABRSM-GRADE 4 OR UP）參加甄試。

報考學員需會演奏以下樂器中的至少一種，包括長笛（Flute）、雙簧管（Oboe）、單簧管（Clarinet）、低音管（Bassoon）、小號（Trumpet）、法國號（Horn）、長號（Trombone）、低音號（Tuba）、小提琴（Violin）、中提琴（Viola）、大提琴（Cello）、低音提琴（Double Bass）、豎琴（Harp）以及打擊樂器（Percussion）。

該團音樂總監兼指揮鍾啟仁（Chijen Christopher Chung, Music Director & Conductor）同時公布2024-25年四項重要音樂會，敬請愛樂者提早預留時間撥冗參加：（一）聖誕音樂會（Holiday Concert 2024），12月15日周日下午4時，地點：Marie Curie M.S. 158 Auditorium, 4635 Oceania St., Bayside, NY 11361。（二）師生才藝演奏會（Student and Faculty Concert 2025），3月22日周六下午4時，地點：臺灣會館 Taiwan Center，137-44 Northern Blvd., Flushing, NY 11354。（三）臺灣會館音樂會（Taiwan Center Concert 2025)，5月17日周六晚上7時，地點：臺灣會館 Taiwan Center。（四）林肯中心音樂會（Lincoln Center Concert 2025），6月14日周六晚上7:30時，地點：Alice Tully Hall, Lincoln Center，1941 Broadway, New York, NY 10023。

以上活動贊助單位有紐約市文化事務局、紐約市議員黃敏儀、綠洲基金會（The Oasis Foundation）、The Jatain Foundation、中華民國僑務委員會、紐約第一銀行、莊松河醫師基金會、華美銀行、www.PatsyChen.com、普利斯通商務網路（superprism.net）、駐紐約臺北經濟文化辦事處、紐約華僑文教服務中心、林口印刷以及臺灣會館。

年度新團員甄試地點在 MS 158，46-35 Oceania St., Bayside, NY 11361，報名及查詢紐約幼獅青少年管弦樂團各項活動詳情：藝術總監方秀蓉(Patsy Fang Chen, Artistic Director)，手機：917-912-8288；行政總監張俊生（Chunsheng Jason Chang, Executive Director)，手機：347-306-2511；網站：www.YouthOrchestra.com，電郵：[email protected]

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