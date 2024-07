紐約幼獅青少年管弦樂團9月21日舉辦新團員甄試

紐約幼獅青少年管弦樂團音樂總監兼指揮鍾啟仁(左)與打擊樂器老師林季靜(右)/2024紐約幼獅青少年管弦樂團在林肯中心的公演,由幾位團員出任主持。

紐約幼獅青少年管弦樂團(YOUTH ORCHESTRA, CYCNY)謹訂於9月21日周六下午1-4時舉辦2024-25年度新團員甄試,地點在皇后區貝賽地段158中學,甄試內容為自選曲一首(無須伴奏)、音階(兩個八度)及視奏,即日起接受報名,歡迎年滿10-18歲,已會演奏至少一項管弦樂器,而且經過紐約州音樂檢定考試4級以上或者英國皇家 音樂檢定考試4級以上程度(NYSSMA-LEVEL 4 OR UP or ABRSM-GRADE 4 OR UP)參加甄試。

報考學員需會演奏以下樂器中的至少一種,包括長笛(Flute)、雙簧管(Oboe)、單簧管(Clarinet)、低音管(Bassoon)、小號(Trumpet)、法國號(Horn)、長號(Trombone)、低音號(Tuba)、小提琴(Violin)、中提琴(Viola)、大提琴(Cello)、低音提琴(Double Bass)、豎琴(Harp)以及打擊樂器(Percussion)。

該團音樂總監兼指揮鍾啟仁(Chijen Christopher Chung, Music Director & Conductor)同時公布2024-25年四項重要音樂會,敬請愛樂者提早預留時間撥冗參加:(一)聖誕音樂會(Holiday Concert 2024),12月15日周日下午4時,地點:Marie Curie M.S. 158 Auditorium, 4635 Oceania St., Bayside, NY 11361。(二)師生才藝演奏會(Student and Faculty Concert 2025),3月22日周六下午4時,地點:臺灣會館 Taiwan Center,137-44 Northern Blvd., Flushing, NY 11354。(三)臺灣會館音樂會(Taiwan Center Concert 2025),5月17日周六晚上7時,地點:臺灣會館 Taiwan Center。(四)林肯中心音樂會(Lincoln Center Concert 2025),6月14日周六晚上7:30時,地點:Alice Tully Hall, Lincoln Center,1941 Broadway, New York, NY 10023。

以上活動贊助單位有紐約市 文化事務局、紐約市議員黃敏儀、綠洲基金會(The Oasis Foundation)、The Jatain Foundation、中華民國 僑務委員會、紐約第一銀行、莊松河醫師基金會、華美銀行、www.PatsyChen.com、普利斯通商務網路(superprism.net)、駐紐約臺北經濟文化辦事處、紐約華僑文教服務中心、林口印刷以及臺灣會館。

年度新團員甄試地點在 MS 158,46-35 Oceania St., Bayside, NY 11361,報名及查詢紐約幼獅青少年管弦樂團各項活動詳情:藝術總監方秀蓉(Patsy Fang Chen, Artistic Director),手機:917-912-8288;行政總監張俊生(Chunsheng Jason Chang, Executive Director),手機:347-306-2511;網站:www.YouthOrchestra.com,電郵:[email protected]。