07月08日(週一):

●冰淇淋大作戰第一彈

Morgenstern’s Finest Ice Cream

DAILY: 12PM - 12AM

Location:88 West Houston Street, NYC 10012

https://www.morgensternsnyc.com

07月09日(週二):

●NYC for FREE Mets Game

觀賞大都會 隊對華盛頓國民隊的比賽

07/09 7:10PM-10PM

Location:41 Seaver WayQueens, NY 11368

https://fevo-enterprise.com

07月10日(週三)

●Youth Run Farm Stand

07/10 2PM-7PM

Location:Gale Place and Orloff Ave.

https://vancortlandt.org

07月11日(週四)

●Central Astoria LDC 2024 Concert Series

準備好度過一個難忘的音樂、社區和樂趣的夏天吧

07/11 7:30AM–12AM

Location:Astoria Park

https://www.nycgovparks.org

07月12日 (週五)

●Pre-Law Simulation Course

法律預科模擬課程

07/12, 11AM–12PM

主辦:Hamilton Grange Library

https://www.nypl.org

07月13日 (週六)

●免費夏日水上探險

Kayaking at Pier 26

07/13, 10AM-4:30PM

Location:Pier 26, Hudson River Park

注意事項:參與者需會游泳

https://www.downtownboathouse.org

07月14日(週日)

●Movies Under the Stars:The Little Rascals

來看電影:一窩小屁蛋

07/14, 9:15PM-11:15PM

Location: Astoria Heights Playground

https://www.nycgovparks.org