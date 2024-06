06月17日(週一):

●Summer for the City

林肯中心城市夏日系列活動

即日起到8月10日止

https://www.lincolncenter.org

06月18日(週二):

●Museum Mile Festival 2024

博物館 一英里慶典

06/18 6PM-9PM

主辦:The Museum of the City of New York

https://www.mcny.org/museummile

06月19日(週三)

●Broadway Juneteenth Celebration Concert

百老匯 六月節慶祝音樂會

06/19 11AM–12:30PM

主辦:Music Performance Trust Fund

https://www.timessquarenyc.org

06月20日(週四)

●Microsoft Word for Beginners

06/20, 11AM–12PM (線下)

主辦:Sedgwick Library

https://www.nypl.org

06月21日 (週五)

●Films on the Green:

My Donkey, My Lover & I

06/21, 8:30–10:30 PM

主辦:French Embassy in the US

https://villa-albertine.org

06月22日 (週六)

●The 42nd Annual Mermaid Parade

06/22, 1PM

主辦:Coney Island USA

https://www.coneyisland.com/mermaidparade

06月23日 (週日)

●Ocean Breeze Beach Soccer Tournament

06/23, 10AM-2PM

Location:Midland Beach Picnic Grounds

https://oceanbreezenyc.org