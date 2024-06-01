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紐約幼獅青少年管弦樂團第廿屆林肯中心音樂會 6月8日周六晚上盛大舉行敬請踴躍前往聆賞

紐約訊
紐約幼獅青少年管弦樂團日前在法拉盛舉行記者會，正式宣布舉辦第廿屆林肯中心音樂會，多位該團負責人及民選官員等都曾出席，他們是黃敏儀、方秀蓉、王鈺淇、鍾啟仁與林季靜（前排右二起）。
紐約幼獅青少年管弦樂團日前在法拉盛舉行記者會，正式宣布舉辦第廿屆林肯中心音樂會，多位該團負責人及民選官員等都曾出席，他們是黃敏儀、方秀蓉、王鈺淇、鍾啟仁與林季靜（前排右二起）。

紐約幼獅青少年管弦樂團（Youth Orchestra, CYCNY）訂於6月8日周六晚上7點半，舉辦2024第廿屆林肯中心音樂會，地點在林肯中心愛麗斯‧特莉廳（Alice Tully Hall, Lincoln Center），敬請踴躍訂票前往聆賞。

日前，紐約幼獅青少年管弦樂團曾於法拉盛紐約華僑文教服務中心召開記者會，鄭重宣布上述音樂會的演出，會議由該團藝術總監方秀蓉主持，出席人士還有紐約市議員黃敏儀、文教中心副主任王鈺淇、幼獅音樂總監暨指揮鍾啟仁、行政總監張俊生、打擊樂指導林季靜、臺灣會館經理吳匀綺與蔡佩君、臺灣大專院校校友會聯合會副董事長戴明宜以及多位幼獅學員家長等。

該團鍾啟仁指揮表示，今年的表演相當多元，有古典風格也有輕快打擊樂，曲目計有鮑爾‧馬基斯（BRIAN BALMAGES）的開幕之夜（Opening Night）、布拉姆斯（JOHANNES BRAHMS）的匈牙利舞曲第一號（Hungarian Dance No. 1 in G Minor）、史密斯（ROBERT W. SMITH）的鼓之祭（Rites of Tamburo）、布魯赫（MAX BRUCH）的晚禱（Kol Nidrei for Cello and Orchestra, Op. 47）。中場休息後，首先登場的是維拉茲克茲（CONSUELO VELAZQUEZ）的深深地吻我（Besame Mucho for String and Percussion）、埃斯特凡（GLORIA ESTEFAN）的大聲喧鬧（Let's Get Loud）、薛爾登（ROBERT SHELDON）的古巴舞曲（Danzas Cubanas）。

今年特別演奏曲目是臺灣民謠-丟丟銅仔（Clinking Coins - Taiwanese Folk Song），由李哲藝（Arr. CHE-YI LEE）編曲，不僅會是全紐約市首演，更是樂團同學最喜愛的演奏曲目之一。而鍾啟仁指揮更將以大提琴獨奏，以饗嘉賓，敬 請期待。

這場音樂會將由音樂總監鍾啟仁及打擊樂指導林季靜帶領近50名年輕演奏家演出，其他指導老師還有洪莉玲、廖信惠、張紀葳、福岡保彥（Yasuhiko Fukuoka）以及黃馨儀。

秉持著「服務社區、作育英才」的宗旨，1996年幼獅青少年管弦樂團在紐約市成立。該團除每年定期於皇后區舉辦聖誕音樂會與林肯中心年度音樂會之外，也曾到美國、亞洲以及歐洲等地巡迴演奏。此外，該團在社區中也曾多次親善演出，行跡遍及圖書館、公園、學校、醫療與復健中心等。

紐約幼獅青少年管弦樂團音樂會由紐約市文化基金協會及紐約市議員黃敏儀指定贊助，其他贊助單位尚包括綠洲基金會、莊松河醫師基金會、The Jatain Foundation、中華民國僑務委員會、駐紐約台北經濟文化辦事處、紐約華僑文教服務中心、紐約第一銀行、華美銀行、協合鋁門窗、林口印刷、普利斯商務網路等。

是項林肯音樂會演出地點在林肯中心愛麗斯‧特莉廳，即曼哈頓西城百老匯大道1941號（1941 Broadway, New York, NY），門票：$70、$55、$40（學生與年長者八折），購票網址：LincolnCenter.org或查詢Alice Tully Hall Box Office （212-875-5050）‧CenterCharge （212-721-6500），也可致電該團行政總監張俊生（347）306-2511，或藝術總監方秀蓉（917）912-8288。其他洽詢途徑為樂團網址：www.YouthOrchestra.com、樂團電郵:  [email protected][email protected]

紐約幼獅青少年管弦樂團日前召開記者會指出，今年在第廿屆林肯中心音樂會上，將演奏臺...
紐約幼獅青少年管弦樂團日前召開記者會指出，今年在第廿屆林肯中心音樂會上，將演奏臺灣名謠丟丟銅仔，而指揮鍾啟仁也會演奏大提琴，敬請期待。

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