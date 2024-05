紐約健康學院夏季班招生

紐約健康學院的教職員工合相,前右為宋校長

想進入醫療行業學習針灸、或對中藥有興趣?位於長島 Syosset的「紐約健康學院」(New York College of Health Professions)夏季班招生,推出推拿副學士學位,及由ACAHM專業認證的本碩連讀研究生針灸專業和中藥專業。上課時間靈活,分白天、晚上和週末課程,全半職,可發I-20。

紐約健康學院建校於1981年,至今已有43年的悠久歷史,是獨立非營利高校,擁有由紐約州教育部 頒發的教育資質,辦學資質由美國聯邦教育部認可的六大高校認證機構New England Commission of High Education (NECHE) 批准。有推拿副學士學位,以及由Accreditation Commission for Acupuncture and Herbal Medicine (ACAHM) 專業認證的本碩連讀研究生學歷的針灸專業和中藥專業。

為了方便學生工作學習兼顧,學校開設有白班課程、晚班課程和週末課程,全職學生每周只需要兩-三天學習(12-18個學分)。也可以做兼職學生,每學期修6個學分課程,即每週一天上課即可。方便學生的學習工作兩不誤。

學校每年設置3個學期(春季1-4月, 夏季5-8月,秋季9-12月),每個學期15周課程。全年招生。另外學校還合作共建成立了健康養生專業服務管理機構,由其專項負責臨床業務及大健康服務體系、培訓優秀人才和計畫管理助力學校的教科研發展。將有計劃地安排預約在校生、畢業生以及報名的新生見面,單獨為學生量身定製、制定出符合他們的需求的定向培養方案和就業指導服務安排。

該校還可以直接接受國際留學生,符合條件者可以發給留學簽證需要的 I-20 表格。連絡人為:Yuhang Qi,Email: [email protected],微信 : Kakamane - Ping Gong,Email: [email protected],微信: landdot。中國國內請聯絡:鐘女士15021982828 微信:I86Group

該校有熱愛健康教育事業的、視校為家、愛學生的優秀教師員工隊伍,具備良好潔淨明亮舒適的學習環境和現代化教學設備,坐落在美麗寧靜的紐約長島Syosset,地址:6851 Jericho Turnpike,Syosset,NY 11791。