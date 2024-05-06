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美國太子行總代理 日本「喇叭牌」正露丸與近日報導造假「極東」正露丸無任何關聯

紐約訊
認明包裝上印有全美總代理美國太子行字樣即是日本「喇叭牌」正露丸 百分百保障正貨
認明包裝上印有全美總代理美國太子行字樣即是日本「喇叭牌」正露丸 百分百保障正貨

美國太子行總代理的日本「喇叭牌」正露丸與近期新聞所報導涉及成分報告造假遭到日本政府勒令停業的「極東」正露丸完全沒有關聯。美國太子行在此聲明，民眾可以安心購買經嚴格檢驗、合法合格，由美國太子行獨家代理進口的日本「喇叭牌」正露丸。

「喇叭牌」正露丸，由「日本大幸藥品株式會社」製造，美國太子行獨家代理，日本銷量第一，百年信譽安全可靠，許多不法商人魚目混珠，以非法進口「水貨」以及外觀仿冒「喇叭牌」正露丸的「影射藥物」企圖蒙騙消費者，取得不當利益。而服用這些非法進口的產品，不只效用堪憂，更可能造成身體負擔進而影響健康。政府當局亦強烈呼籲民眾勿購買服用成份不明、來歷不明的可疑產品。

正露丸為藥草營養輔助劑，能維持消化系統及正常的腸道功能，美國合法合規正品目前僅有3款：家中常備400粒裝、100粒裝，還有36粒糖衣裝，全美唯一總代理為美國太子行，直接由日本進口，民眾只要認明包裝上印有全美總代理美國太子行（Prince of Peace Enterprises, Inc）資訊，即是有品質保障的百分百正貨。

日本「喇叭牌」正露丸現於各大華人超市、參茸行、雜貨店有售，欲知更多資訊，歡迎致電美國太子行 (800) 732-2328查詢。讀者同時可上網popus.com購買。

日本 華人超市

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