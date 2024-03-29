Enlighten超皮秒顯化白皙 改善膚色 去除曬斑 色素沉澱 祛除紋身

Enlighten 超皮秒鐳射是一種集合了高速脈衝、三種高效波長以及精准定位和脈衝持續時間等關鍵自我調節元素等技術的綜合性治療方法，在技術層面上，已經是該領域中當之無愧的「第一」。法拉盛 醫美中心的專業醫生可以根據每個客戶不同的皮膚狀況和身體條件進行治療方案的個性化定制，通過成熟高效的設備和技術，達到改善膚色、去除曬斑、色素沉澱以及祛除紋身等問題的最佳效果。

Enlighten 鐳射治療儀是由CUTERA公司生產的，該公司專門利用最先進的技術開發美容治療設備。CUTERA Enlighten是一種革命性的醫美設備，它可以有效治療那些正被色素沉澱、紋身去除等問題困擾的皮膚。同時它適用於所有的皮膚類型。

Cutera Enlighten是一種集合了多種前沿技術的高科技產品，它所發出的皮秒鐳射射線的速要比類似的納米鐳射設備 所發出的射線快的多，在超短的脈衝時間裡可以傳送更多的能量，可以選擇性的治療目標物並擊碎斑點，額外的速度和來自鐳射的熱量產生了機械和熱的雙重效應，它能更好地將變色和著色的皮膚分解成更小的碎片，使你的身體更容易吸收和代謝。在治療過程當中，這些高脈衝能量可以同步和獨立地調整，以定制您的治療方案針對性的深度處理沉積色素，讓客戶得到更快更成功的治療。

鐳射照射發出的波長只會被紋身墨水中的有色色素和皮膚的損傷部分所吸收，所以法拉盛醫美中心的專家可以在不傷害周圍皮膚的情況下治療色斑。 當色素吸收鐳射能量時，它們會被加熱到可分解的程度。皮秒速度的鐳射照射幾乎可以完全的粉碎色素沉澱，無論是皮膚損傷還是紋身墨水殘留。

Enlighten 超皮秒鐳射可以安全去除皮膚中的色素沉澱，如黃褐斑、酒糟鼻、老年斑和雀斑。隨著鐳射的有效去除，膚色會變得更明亮和更均勻。鐳射照射可以非常精准的調整到需要治療的區域大小，從而更高效和精確的進行治療。有關詳情，請親洽法拉盛醫美中心。

有關詳情，請親洽法拉盛醫美中心(Flushing Medical Spa)，地址：136-20 38 Ave, #5D, Flushing, NY 11354（法拉盛飛越皇后5樓D座）。預約電話：718-539-3366，營業時間：每天上午10點至晚上7點（周日和假期需要預約）