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風水巒頭理氣精髓入門課程 易經風水大師賴正祥由台赴美親授

紐約訊
易經風水大師賴正祥將於下月赴美親授風水巒頭理氣精髓入門課程，其中亦分析巒頭之陰陽與五行關係，課程豐富，報名從速。
易經風水大師賴正祥將於下月赴美親授風水巒頭理氣精髓入門課程，其中亦分析巒頭之陰陽與五行關係，課程豐富，報名從速。

台灣易經大學世界華人聯誼會禮聘易經風水大師賴正祥赴美親授風水巒頭理氣精髓入門課程，開課日期為：4/14-4/27為期兩周，機會難得，請致電報名。

賴正祥是台灣堪輿命理協會理事長、兼中華星相堪輿命蔔研究協會、中國五術教育協會全國總會、中華台灣道教總會榮譽理事長，擅長各種道法、做生基，風水寶地尋龍點穴，扭轉乾坤，逢凶化吉，有數千案例之驗証，曾幫台美國外各大企業家勘察風水寶地。

風水分兩大要訣：

一，巒頭(山勢)為主為體，理氣為用。

二，山之形勢要訣在於四勢(朱雀、玄武、青龍、白虎)宜端正峰圓宜弓抱交固有情。而理氣之要訣在於合時運合法。故知山之形勢而不知理氣則枉費知龍穴砂水之有情。

如只知理氣而不知山之形勢則枉費，故先賢曰：理氣無山之形勢不靈。山之形勢無理氣而無用。

課程綱要：

1. 教室先行巒頭九星概說：何謂氣？氣從何而來！

2. 尋龍概說：地理五要（龍、穴、砂、水、向）覓龍、點穴、察砂、觀水、取向

3. 巒頭之陰陽與五行

4. 氣乘風則散界水即止

5. 如何判斷十道天心

課程內容：

1. 居家、公、廠房、風水佈局

2. 五星聚講

3. 龍法論龍結穴

4. 天心十道證穴法

5. 名堂、水城

6. 九星水法

7. 生基法

8. 易經64卦融入風水（理氣）

9. 60甲子納音五行 造葬

10. 室內課程總結

鬼穀子心法，古智今用，深入淺出，人人可學，簡單易懂。室內與戶外教學，體用兼備，為期二週。

課程時間：

上課時間： 4/14/2024-4/27/2024上課

10:00Am -12:00Pm

13:30Pm -17:00Pm

第一週：先室內3天，再戶外4天

第二週：先室內3天，再戶外3天

最後一天：室內總結

機會難得，名額有限，有興趣的僑胞請致電報名： 917-5358936 (Francis)

華人

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