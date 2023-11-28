2024年儲戶抵免 助中低收入納稅人增儲蓄

美國國稅局提醒中低收入 納稅人：現可進行退休儲蓄 並或許在2024年及未來幾年享有特別稅收優惠。退休金 儲蓄供款抵免優惠，亦稱儲戶抵免，適用于工作者向個人退休計畫（IRA）、401(k)計畫和類似工作場所退休計畫供款的前2,000美元。此優惠也適用於滿足條件的殘障人士，他們是“生活體驗改善”(ABLE)帳戶的受益人並向該帳戶供款。最高抵免額為1,000美元（已婚夫婦為2,000美元），可增退稅 或減稅，但需考慮其他扣除和影響。退休計畫或ABLE帳戶分配將減少用於計算抵免的供款金額。

供款截止日期：擁有IRA的個人必須在2024年4月15日前設立新IRA或為現有IRA增加2023年資金。擁有工作場所退休計畫的個人須在2023年年底前繳納合格退休供款，獲得儲蓄抵免。工作場所退休計畫包括401(k)、403(b)（公立學校等）、政府457（州或地方政府）、聯邦雇員節儉儲蓄計畫（TSP）。參閱《表格8880，合格退休儲蓄供款抵免優惠》的說明，獲取符合資格的工作場所退休計畫清單和詳細資訊。

資格條件：符合條件的納稅人需年滿18歲、非他人申報撫養人、非全日制學生。收入限額（2023年）：已婚聯合報稅73,000美元、戶主54,750美元、已婚單獨申報和單身36,500美元。納稅人可使用互動式稅務助手工具確定儲戶抵免優惠資格，詳細資訊請查閱IRS.gov上的儲戶抵免優惠頁面。