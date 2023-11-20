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紐約最大車行Major World 30年業界經驗 千輛現貨各種品牌供您挑選

紐約訊
Major World車行有著豐富經驗的張東根先生誠摯為您服務。
Major World車行有著豐富經驗的張東根先生誠摯為您服務。

當前由於疫情的影響，導致車源緊張，如果您正在尋找一輛二手車，您一定要來位於皇后區長島市的Major World車行看看。這是紐約最大的二手車行，擁有超過1000輛的庫存，涵蓋了各種品牌、型號和價格的車輛。無論您的需求和預算是什麼，您都可以在這裡找到合適的車子。車行的地址位於43-40 Norther Blvd (北方大道)，乘坐地鐵M,R線46街下車或乘坐Q66公車在35Ave/44st北方大道下車即可。需要看車的朋友請電：1-888-625-6750，車行備有專車接送。

在車行工作已有15年經驗的張東根先生表示，Major World的目標是為顧客提供最優質的服務和最滿意的購車體驗。因此，他們在車輛的選擇、保修政策和銷售服務等方面都非常重視。他強調公司的服務宗旨就是要讓客戶買的開心，用的放心。目前車行中有著超過1000多量的優質二手車現貨供您選擇，無論您喜歡什麼品牌、型號、顏色或價格的車，您都可以在這裡找到合適的一款。法拉盛車行有本田、豐田、日產、謳歌、寶馬、奔馳、奧迪、吉普/牧馬人、凱迪拉克、保時捷、路虎、福特、雪佛蘭等等各種車型，涵蓋了多功能車、皮卡車、商用車等各種用途，而且所有的二手車都有90天的保用期，任何問題，車行隨時為您解決。

車行所有的二手車都經過嚴格的檢測和維修，並提供90天的保修期。您可以放心地購買和使用。有著30多年歷史的法拉盛MajorWorld車行銷售團隊既專業也非常的友好，他們會根據您的需求和喜好，為您推薦合適的車型，並提供最優惠的價格和最便利的付款方式。他們還會幫助您辦理所有的手續，讓您省時省力。

皇后區Major World車行歡迎您隨時光臨。他們位於皇后區北方大道Northern Boulevard 43-40號。您也可以撥1-888-625-6750與張先生聯繫，預約試駕或諮詢更多資訊。法拉盛Major World車行期待與您合作，讓您擁有一輛理想的二手車。

二手車 法拉盛 皇后區 長島市 地鐵

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