恆福陵園舉辦公展日暨2023年秋祭

恆福陵園日前舉行公展日暨秋祭活動，吸引眾多華人家庭以及社區民眾親臨恆福陵園現場參觀，並為自己及家人挑選百年後永久休息的福地。

恆福陵園公展日暨秋祭於10月21日（星期六）在新澤西州 拉菲逸郡舉行。吸引眾多華人 家庭以及社區民眾親臨恆福陵園現場參觀，並為自己及家人挑選百年後永久休息的福地。每年重陽節於傳統習俗，陪伴親朋好友一起登高慎終追遠，挑選風水福地，提早規劃家族百年後永恆的家的時節。家族記憶不能忘卻，選擇永久管理和維護的高山福地—恆福陵園，讓家族的故事永久流傳。

當天參加嘉賓恆福陵園創辦人Buzzy先生、恆福陵園華人社區大使李國威先生、恆福陵園亞裔 服務部全體服務成員，及前來參觀踏秋並挑選福地的華人家庭社區僑胞。AM1480電臺DJ和恆福陵園創辦人Buzzy先生現場講解報道，為民眾解答問題。

全美罕擁有九龍龜、萬福牌坊的高山墓園─恆福陵園，在遠近山色的襯托下，別有一番景致，站在海拔一百多層樓高的恆福陵園山上，眺望遠方的層巒疊嶂的景色，思念無限。恆福陵園地勢高，青山環抱，與大自然融為一體，實屬是難得的風水寶地。更感激恆福陵園創辦人Buzzy先生，一個從事墓園行業有57年經驗的專業人士，出於對中華傳統墓園文化的了解和尊重，選擇位於新澤西老佛爺鎮這個歷史悠久的古鎮，開發了恆福陵園，讓在美東地區華人家庭在風水福地領域有了更好的選擇。

據墓園推廣負責人李國威先生指出：美國是個移民 國家，和其他族裔一樣，美國早期的華裔 移民也有一部艱辛困頓的歷史，許多人寂寂無聞地葬身異國他鄉，久居他鄉思故土，挑選風水寶地，也是一樣了卻心事，華人傳統文化本來就是重視安土重遷，希望有塊安身立命的地方，有塊私屬的永久風水寶地，增福添壽，心也就安定了。

尊重傳統中華文化，恒福陵園被譽為另一個世界高山唐人街，讓我們在異鄉有了心靈上的歸屬感。恆福陵園是一個非常尊重中華文化傳統而開發的亞裔高山陵園，在高山之上裝設「九龍龜」及「萬福牌坊」，守護八方，寓意富貴吉祥，添福長壽，讓整個墓園的風水運勢得以加持，使百年後安息先輩們得以福澤後人，造福子孫。「龍龜」諧音「榮歸」，寓意「衣錦還鄉，榮歸故裏」，對於在外打拼多年的遊子來說，這無疑是他們最深的期盼，恆福陵園九龍龜即可以給他們帶來心靈上的寄托和懷念。

萬福牌坊，有接福納福，祈福的寓意。雕刻有龍及萬福字，寓意天降祥瑞，吉祥如意。為恆福陵園帶來安寧和祥和，是先人入土為安、福蔭後人的風水寶地。越是傳統文化的，就越是能讓我們有親切感、歸屬感，是維繫華裔文化的紐帶。恆福陵園是家族凝聚傳承和思親懷念的福地，也是家族共同選擇的風水寶地。

我們無法選擇在何處出生，但可以選擇在何處安息。選擇一個好的高山墓園，讓家族的永久記憶，先人的故事在亞裔傳統文化特色的恆福陵園中留存，是非常值得家庭成員一起用心去挑選，去選擇的一件大事情。提早規劃，更可以了卻長者的心事。提早挑選，為自己及關愛的人提早選擇永久安息的長壽地，避免日後的煩惱，可節省費用，還能與親朋好友再做鄰居，方便凝聚後人一起拜祭。在美東地區適合華人傳統文化，尊重亞裔文化，而且管理完善，還有多種朝向和多種尺寸可以選擇的高山墓園是比較罕有的。以尊重亞裔傳統文化為墓園特色的恆福陵園，為我們華人家庭提供了更好的選擇。

恆福陵園是由上市墓園集團開發管理，全新辦公大樓特設亞裔服務辦公室，每週7天服務。擁有近50年專業管理經驗，已超過7千萬的維護管理基金，確保福地得到高質量的永久維護和管理，海拔超過100多層樓高，擁有罕見階梯式福位，同一墓園擁有不同朝向和不同尺寸的福位，為華人民眾提供了多種選擇，每個福位都擁有唯一且獨立的地契，允豎立墓碑。恆福陵園所處地理位置非常優越，附近社區配套設施完善，從紐約五大區出發，交通十分便利，經Holland隧道，不到60分鐘車程。

恆福陵園亞裔服務部分別在華埠、布魯克林、法拉盛提供免費往返專車接送，歡迎民眾致電：201-676-8888洽詢詳情及預約訂座。