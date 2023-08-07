APICHA社區健康中心辦健康博覽會 提供免費兒童及成人健康檢測

皇后區 傑克遜高地的APICHA社區健康中心響應2023全國健康中心週，於8月9日及8月12日舉辦兩場社區健康博覽會活動，提供免費兒童與成人健康檢測 及健康諮詢，現場還有文具書包等贈品派發，歡迎區內民眾踴躍參加。

每年8月，全國社區健康中心協會(NACHC)均主辦全國健康中心週(NHCW)，以慶祝和提高對美國1,400個社區健康中心(CHC)的認識和瞭解。國家健康中心週是一個突顯社區健康中心工作人員、董事會成員和支持者承諾和熱情的機會，使得每年能夠為14,500個社區的超過3,000萬患者，提供優質、全面的醫療保健服務。

APICHA社區健康中心成立於1989年，是一家致力於為紐約市亞裔和太平洋島民、LGBTQ+人群和其他弱勢社區提供全面、文化適切和高品質醫療服務的非營利組織。三十多年來，APICHA致力於提高這些社群的健康水平，消除他們面臨的健康差距；APICHA曼哈頓診所提供家庭醫學 、婦女健康、行為健康、HIV/AIDS預防和治療、性傳播感染測試和治療、轉性護理等服務。

為了滿足社區的不斷變化和增長需求，今年四月，APICHA於皇后區傑克遜高地設立新診所，為該區民眾提供包括家庭醫學、牙科、兒科、婦女健康、行為健康等在內的醫療服務。新診所的醫生和護士都是經過認證的專業人員，能說多種語言；新診所還設有一個社區活動室，用於舉辦各種醫療健康教育活動，如健康講座、瑜伽課、同志小組等。

APICHA社區健康中心「社區健康博覽會」將於8月9日（星期三）上午11時至下午3時在傑克遜高地診所5樓舉行，當天提供兒童視力和聽力篩檢、成人血壓篩檢、成人血糖測試、成人及兒童牙科檢查、HIV、STD及妊娠檢測等免費健康檢測服務，現場攤位還會派發贈品及臉部彩繪等。

「返校健康博覽會」於8月12日（星期六）上午11時至下午3時在傑克遜高地診所低層舉行，提供免費兒童健康檢查。現場還會派發裝滿學習用品的背包，先到先得、送完為止（兒童須到場領取），另外還有臉部彩繪、零食贈送等返校用品派發。

APICHA亞皮查社區健康中心傑克遜高地診所地址：82-11 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372，星期一至五上午9時至下午5時30分。欲預約看診及瞭解詳情，請致電：718-567-5200，或瀏覽官方網站：https://www.apicha.org。